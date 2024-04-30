KESOB Başkanı Durmuş: Pire için yorgan yaktırmayız

YÜZDE 10 YERİNE YÜZDE 1 KESİLİYORDU

Lokanta ve kafelerin bazı ürünlerdeki KDV oranları yüzde 8’den yüzde 10’a, alkol içeren ürünlerin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. 2023 yılı temmuz ayındaki bu karar sonrası KDV oranları artarken bazı işletmelerin KDV oranı yüzde 1 ya da yüzde 10 oranından daha düşük olan ürünler üzerinden KDV oranı yüzde 10 ve yüzde 20 olan ürünler sattığı belirlendi. Durum tespiti sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti, Resmi Gazete’de tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Mayıs itibariyle restoran, kafe ve lokantalar imal ettiği ve dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında ürünlerin KDV oranı yüzde 10 olacak. Uygulamayla vergi kaçırmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖYLE BİR DÜNYA YOK

Durumla ilgili KESOB Başkanı Kadir Durmuş, gazetemize konuştu. Durmuş, “Denizdeki ufak bir kum tanesi kadar olan bir iş için tüm esnafı bu duruma düşürmek tuhaf oldu. Bir grubun yüzde 10 KDV uygulanması gereken ürüne yüzde 1 KDV koymasının cezası tüm esnaf ve sanatkâra yansıtıldı. Yanlış bir kararla bu durumun önü kesilmeye çalışıldığı kanaatindeyim, yapıla yanlışın faturası tüm esnafa mal edilmemeli. Yaşanan tablo karşısında esnaf KDV’nin farkını ya ürününe yansıtmak ya da cebinden ödemek zorunda kalacak. Kolluk kuvvetlerimiz denetim yapıp yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV koyanları neden tespit etmez? Ama bundan sonra pire için yorgan yaktırmayız. Öyle bir dünya yok” ifadelerini kullandı.

MUHAKKAK GÜNDEME GELECEK

TESK Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kadir Durmuş, TESK’ten bu konu ile ilgili bir çalışma olup olmayacağı hakkında konuştu. Durmuş, TESK’in konuyla ilgili duruşu hakkında şunları söyledi: “Biz bugüne kadar esnafın emekliliğinde 9 bin iş günün 7 bin 200 iş gününe düşmesi başta olmak üzere pek çok konuda çalışmamızı yaptık, yapıyoruz. Her ay Ankara’da yapılan TESK Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 60-70 madde görüşüyoruz, bu toplantılarda muhakkak bu konu da gündeme gelecek. Şunu belirtmek isterim esnaf ve sanatkâr olmazsa olmazımız, bir ülkenin om ur iliği bel kemiği esnaf ve sanatkârdır. Esnafın davasına sahip çıkmak için biz TESK Yönetim Kurulu olarak da elimizden geleni yapacağız”