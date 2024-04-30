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30 Nis 2024 - 10:15- Gündem G:

Gençler, üniversite sınavına kitap kahvelerde hazırlanıyor

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler, üniversite sınavına hazırlanan Çayırovalı gençleri ağırlıyor. Gençler, zengin kaynak imkanı, sessiz ve ferah ortamı dolayısıyla sınava hazırlanmak için kitap kahveleri tercih ediyor.

Gençler, üniversite sınavına kitap kahvelerde hazırlanıyor mask
Gençler, üniversite sınavına kitap kahvelerde hazırlanıyor
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Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için belediyenin imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı iki farklı noktadaki kitap kahveler ve kütüphaneler, sınava hazırlanan gençlerin uğrak noktası oldu. Zengin kitap kaynağı, 2 bin 500 metrekarelik geniş ve ferah alanıyla öğrenciler için biçilmiş kaftan olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve eşsiz manzarasıyla sadece Çayırova için değil bölge için cazibe merkezi haline gelen Akse Kitap Kahve, üniversite sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin sınava hazırlık noktasında tercih ettiği yerler oldu.

 

Gençler, üniversite sınavına kitap kahvelerde hazırlanıyor

SINAVA RAHAT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORLAR

Kitap kahvelerdeki kaynak kitap sayısı, internet imkanı, sessiz ve ferah ortamla birlikte, yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirilecek üniversite sınavına daha rahat ve konsantre bir şekilde hazırlanan Çayırovalı gençler, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye de teşekkürlerini ilettiler. Gençler, kitap kahvelerden en güzel şekilde faydalanarak istedikleri bölümleri kazanmayı ve hayalini kurdukları meslekler için diledikleri üniversitelerde eğitim almayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Bülten

30 Nis 2024 - 10:15 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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