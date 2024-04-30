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Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

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Derince Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçede yer alan çöp konteynerlerini dezenfekte ettikten sonra yıkama işlemi gerçekleştirerek halkın mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için yoğun mesai harcıyor.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor mask
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Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının daha mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda ot küreme, temizleme, süpürme ve yol yıkama çalışması yapan belediye ekipleri diğer taraftan çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriyor. Derince genelinde yer alan çöp konteynerlerini yıkayan ekipler vatandaşlar için pırıl pırıl bir yaşam alanı oluşturuyor.

Kaynak: Bülten

# ilçe, Derince

30 Nis 2024 - 10:16 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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