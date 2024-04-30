Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının daha mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda ot küreme, temizleme, süpürme ve yol yıkama çalışması yapan belediye ekipleri diğer taraftan çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriyor. Derince genelinde yer alan çöp konteynerlerini yıkayan ekipler vatandaşlar için pırıl pırıl bir yaşam alanı oluşturuyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.