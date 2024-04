Vatandaş fahiş fiyattan bıktı! “Bir ay önce 400 TL olan eti 700 TL’ye satıyorlar”

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan yükseliş vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Alışveriş için markete giden bir vatandaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Fakir bir kilo et bile evine alamayacak mı? Bugün Çakmak Market'te etin fiyatı 700 TL, yazık. Neden denetim yapılmıyor? Seçim bitti, her şey uçtu. Bu millete yazık. Biz birbirimize bağlıyız, biz olmasak siz orada oturamazsınız. Eliniz kolunuz sallanarak evinize gidenler, denetim yapın. Bir ay önce 400 TL olan etin fiyatı, bugün, yani 29 Nisan'da 700 TL. “

Kaynak: Haber Merkezi