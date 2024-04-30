Vatandaş fahiş fiyattan bıktı! “Bir ay önce 400 TL olan eti 700 TL’ye satıyorlar”

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan yükseliş vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Alışveriş için markete giden bir vatandaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Fakir bir kilo et bile evine alamayacak mı? Bugün Çakmak Market'te etin fiyatı 700 TL, yazık. Neden denetim yapılmıyor? Seçim bitti, her şey uçtu. Bu millete yazık. Biz birbirimize bağlıyız, biz olmasak siz orada oturamazsınız. Eliniz kolunuz sallanarak evinize gidenler, denetim yapın. Bir ay önce 400 TL olan etin fiyatı, bugün, yani 29 Nisan'da 700 TL. “
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Ali - Millet etin fiyatından şikayetçi soğan 25 lira
Müşfik - 3 harfli marketlerde 400-500 arası kıyma fiyatları......
Emekli 41 - Emekliler yilinda sadece et reyonlarini seyredebiliyoruz bu gidiste ekmek reyonlarinida seyredecegiiz
Emekli - İsterse eti 10 bin tl yapsın.artik et alamıyorum fiyati benim için önemsiz. İnşallah herkes benim gibi fakir olur canı çeker ve yutkunur.
Ejder - Bir zamanlarin İzmit'te enucuz marketi şimdi en kazık marketi oldu
Yorumsuzyorumcu - Ve birileri de çıkmış temmuz da asgari ücrete zam yok diyor . Tövbe tövbe...............hiç mi ders almadınız sandıkta
Hasan - Adam haklı denetim yok serbest piyasa millet tutturduguna veriyo Haram zıkkım olsun fazla para alanlara
Mülayim - Bu ülkede et mafyası var,NET.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.