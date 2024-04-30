Aldığı ürünün içinden cam parçası çıktı

Darıca’da yaşanan olayda, Kaya’nın Çiftliği isimli marketten fıstık ezmesi alan vatandaş aldığı ürünü açtığında şok oldu. Ürünün içinden 10 santim boyutunda cam parçası çıktığını söyleyen vatandaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı : 26.04.2024 tarihinde Kocaeli Darıca'da bulunan Kaya Çiftliği Marketi'nde aldığım Alune Max markalı fıstık ezmesi içerisinde hilal şeklinde yaklaşık 10 cm boyutunda cam parçası çıktı. Cam parçasını fark etmeden önce tükettiğim fıstık ezmesinden sonra karnımda ağrılar hissetmeye başladım. Farkında olmadan cam parçası yutmuş olabileceğimden şüpheleniyorum. Tomografi çekmek için sağlık kurumlarından randevu almaya çalışıyorum. İki çocuğum var; onlar da bu ürünü tüketebilir ve farkında olmadan cam parçaları yutabilirlerdi. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı. İnsan sağlığına büyük zarar verebilecek bu denli materyallerin üretim ve kontrolleri sabit olmamalı. Sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını ve geri bildirim yapılmasını önemle rica ederim.”

Kaynak: Haber Merkezi