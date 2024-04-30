Kocaeli’deki okulda akran zorbalığı: Pusu kurup öldüresiye darp ettiler

Kocaeli'de bir okulda öğrenci dehşeti yaşandı. Arkadaşlarını sık sık darp ettiği ortaya çıkan 7 kişilik bir grup, geçtiğimiz günlerde okulu birbirine kattı. 7 kişi tarafından darp edilen öğrencilerden İ.Y.S., hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu ciğerinin sönme noktasına geldiği ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TERÖR ESTİRDİLER
25 Nisan'da yaşanan olayda bir grup öğrenci, adeta terör estirdi. 7 kişilik bir grup öğrencinin kolejde sık sık öğrencileri darp ettiği öğrenilirken, son olarak bir takım öğrenciyi hiçbir sebep yokken toplanarak darp etti. Akran zorbalığı yapan lise öğrencileri olay günü kendi aralarında teneffüs sırasında top oynayan A.K, İ.S, T.T, K.S, M.K. ve A.C. isimli öğrencilerin 11'inci sınıfta olan B, E, C, M, S.E, E.Y. ve İ. isimli öğrencilerin baskısıyla zorla ellerinden topları alındı.
7 KİŞİLİK GRUP
İddiaya göre toplarını geri alan öğrenciler 7 kişilik grup tarafından tehdit edildi. Ders bitişinde 7 kişilik grup diğer arkadaşlarını bekleyerek köşeye sıkıştırdı. Tehditler savuran grup arasından birisi diğer arkadaş grubuna vurarak darp etmeye başladı.
CİĞERİ SÖNME NOKTASINA GELDİ
Alınan darbeler sonrası çeşitli yerlerinden yaralanan öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Aralarında ağır yaralanan İ.Y.S. isimli öğrenci hastanede yoğun bakım altına alındı. Aldığı darbeler sonrası ciğeri sönme noktasına gelen İ.Y.S.'nin tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. Çocuklarının akranları tarafından darp edildiğini örenen aileler karakola giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Karakolda ifade veren bir öğrenci karşı tarafta bulunan öğrencilerin birkaçının elinde bıçak bulunduğunu yere düştüğü için bıçakla kimseye zarar veremediğini söyledi. Bu kişilerin kolejde sürekli kavga çıkardığını ve herkesi yıldırmaya çalıştığını belirten öğrenci daha önce de bu tür olayların meydana geldiğini söyledi. Şikâyet sonrası İzmit Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(16 )
Derince - Karakola duserseniz mağdura iki dosya yazıp haklarını okuturlar suçluya yedi sayfa haklarını yazarlar kanun yasa budur Allah yardımcımız olsun inşallah
Hekimoğlu - Okul idaresi.? Sorumlu eğitmenler, ? Nasıl yani,bu kadar basit olmamalı.
Fatih - Bu tarz olaylarda kesinlikle aileyede ceza verilmeli çünkü çocuğa göz yuman ve o hale getiren en büyük etken aile
Son Pişman - Yılanın başı küçükken ezilmeli, bu tipler 5 sene sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz filmi çekecek, aileleri ile birlikte cezalandırılıp terbiye edilmeliler.
İsmail - Zorunlu eğitim kaldırılmalıdır..
Eğitim sistemi öğütme merkezi..
Veliler şımarık nesil yetiştiriyor..
4 olan helalin 5 olan haramdan büyük olduğu idrak edilip, öğretmen ve veliler tarafından aşılanmadan,ahlaki değerler çiğnenerek verilen her hırs sonunda sahibini yakar,yakacak..
Körfezli - Bunun çözümünun bu olacağını gerçekten çok düşündün mu,aile kardeşim aile, hersey ailede başlar, bizim aile yapımız bitmiş
Derinceli - karşı taraf hiç bir ceza almayacak 1 sene sonra mahkemesi görülecekc 1 sene içinde aynı suçtan tekrar cürüm işler ise ceza verilecek yani elini kolunu sallayarak güle oynaya dışarıda gezecek sonra adaleti veli kendi sağlamaya kalkınca suç oluyor.Kanun iare mahkeme her neyse her kimse adaleti sağlamadığı sürece kısasa kısas meşrulaşıyor bu ülkede
Körfezli - Başta müdür olmak üzere tüm öğretmenler suçludur. Benzer olayların daha önce de olduğu söyleniyor. Neden olayların üstüne gitmemişler acaba?
. - Çukur gibi dizilerin yol açtığı kaos
Mell - BEN AİLENİN YERİNDE OLAYIM ÇOCUĞUM BAŞINA GELEN OLAYIN YER VE KİŞİLERİ İFŞA EDERİMKİ BAŞKALARININ ÇOCUKLARIDA AYNISINI YAŞAMASIN
Esin Esin - aynen öye hangi okul olduğu mutlaka belirtilmeli o kadar para veriyor veliler çocukları dayak yesin diyemi !! okul nasıl öğrencilerin güvenliğini sağlayamaz
Kuram - Mağdur olunca çocuk suç işleyince Canavar oluyorlar Cezalar Caydırmalı olması gerekli Hepsi tutuklanmalı uzun süre ceza evinde islah edilmeli gelecek için örnek olmalı
Metin Hoca - hangi özel okul acaba
Halin - Kale
Köfteli - Dayak atılan çocuğun ailesine ve evladına geçmiş olsun. Bu ailenin yapması gereken şey bu serserileri bulup cezalarını bir güzel kesmeleridir. Devlette adamları yoksa devletten birşey beklemesinler. Ülkede adalet maalesef yok.
Ceza - Para geldiği sütece özel okullar için sorun değil.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.