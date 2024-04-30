Kocaeli’deki okulda akran zorbalığı: Pusu kurup öldüresiye darp ettiler

Kocaeli'de bir okulda öğrenci dehşeti yaşandı. Arkadaşlarını sık sık darp ettiği ortaya çıkan 7 kişilik bir grup, geçtiğimiz günlerde okulu birbirine kattı. 7 kişi tarafından darp edilen öğrencilerden İ.Y.S., hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu ciğerinin sönme noktasına geldiği ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TERÖR ESTİRDİLER

25 Nisan'da yaşanan olayda bir grup öğrenci, adeta terör estirdi. 7 kişilik bir grup öğrencinin kolejde sık sık öğrencileri darp ettiği öğrenilirken, son olarak bir takım öğrenciyi hiçbir sebep yokken toplanarak darp etti. Akran zorbalığı yapan lise öğrencileri olay günü kendi aralarında teneffüs sırasında top oynayan A.K, İ.S, T.T, K.S, M.K. ve A.C. isimli öğrencilerin 11'inci sınıfta olan B, E, C, M, S.E, E.Y. ve İ. isimli öğrencilerin baskısıyla zorla ellerinden topları alındı.

7 KİŞİLİK GRUP

İddiaya göre toplarını geri alan öğrenciler 7 kişilik grup tarafından tehdit edildi. Ders bitişinde 7 kişilik grup diğer arkadaşlarını bekleyerek köşeye sıkıştırdı. Tehditler savuran grup arasından birisi diğer arkadaş grubuna vurarak darp etmeye başladı.

CİĞERİ SÖNME NOKTASINA GELDİ

Alınan darbeler sonrası çeşitli yerlerinden yaralanan öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Aralarında ağır yaralanan İ.Y.S. isimli öğrenci hastanede yoğun bakım altına alındı. Aldığı darbeler sonrası ciğeri sönme noktasına gelen İ.Y.S.'nin tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. Çocuklarının akranları tarafından darp edildiğini örenen aileler karakola giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Karakolda ifade veren bir öğrenci karşı tarafta bulunan öğrencilerin birkaçının elinde bıçak bulunduğunu yere düştüğü için bıçakla kimseye zarar veremediğini söyledi. Bu kişilerin kolejde sürekli kavga çıkardığını ve herkesi yıldırmaya çalıştığını belirten öğrenci daha önce de bu tür olayların meydana geldiğini söyledi. Şikâyet sonrası İzmit Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Sabah Gazetesi