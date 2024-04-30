Sertif Gökçe: Enkaz edebiyatı yapmayacağız

31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluşma gerçekleştirdi. Gökçe’nin açıklamasına Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, belediye personeli katıldı. Gökçe gerçekleşen toplantıda belediyenin mevcut borç durumu ve çalışan personel sayısını kamuoyuna açıkladı.

BELEDİYE VE İŞTİRAKLERİN BORCU 330 MİLYON

CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe konuşmasında şunları söyledi: “Derince 30 yıl öncesinde belediye oldu. Cumhuriyet Halk Partisi burayı ilk defa kazanıyor. Derince Belediyemizin 330 milyon civarında borcu var. 210 milyonu belediyenin borcu iken geri kalanı yan şirketlerin. Çenesuyu ve Yelken Kafe hakkında çok bilgi vermek istemiyorum. Bu şirketler ticaret kanununa göre iş yapan firmalarımız. Derince Belediyemizin 30 Nisan itibariyle borcu 330 milyondur.

İŞTİRAKLAR İLE 700 ÇALIŞANIMIZ VAR

Belediyede 530 civarında çalışanımız var. İştirakler ile çalışan sayımız 700 civarında. Personel giderlerine bütçenin yüzde 40’ı ayrılması gerekirken bu rakaö bütçede kullanmamız gerekenden çok daha fazla. Belediyemizde kurumsal bir yapı yok. Belediye günlük politikalarla yönetilmiş. Veterinerlik müdürlüğünün başında başka biri var. Aş evi basın birimine bağlı. Bu kadar personeli verimli kullandığımızda 500 binlik bir ilçeyi yönetebilirsiniz. Şuan görevde olanların çoğu personel liyakata göre iş verilmemiş durumdadır. Biz asla enkaz edebiyatı yapmayacağız.1 yıl içerisinde bu kurumsallığı göre görevlendirilmemiş.

BELEDİYEMİZDE TASARRUF YAPACAĞIZ

Personelimizi en verimli şekilde kullanarak halkın hizmetine sunacağız. Sosyal yardımlaşma ve makine ikmal müdürlükleri yok ama kadro yaratmak için çıkarılmış müdürlükler var. Bu 4-5 bölümde sadece müdür bulunuyor. Kurumsallığı sağlamazsak verim elde edemeyiz Belediyemizde tasarruf yapacağız. Kent lokantımızı kısa sürede açacağız. Kreşler ve diğer projelerimizi özel desteklerle yapacağız. Bu bütçelerle bunları yapmak zor ama söz verdiğimiz sosyal politikaları alacağımız bağış ve yardımlarla hayata geçireceğiz.