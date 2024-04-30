Sertif Gökçe: Enkaz edebiyatı yapmayacağız

SERTİF GÖKÇE BASINLA BULUŞTU
31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluşma gerçekleştirdi. Gökçe’nin açıklamasına Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, belediye personeli katıldı. Gökçe gerçekleşen toplantıda belediyenin mevcut borç durumu ve çalışan personel sayısını kamuoyuna açıkladı.
BELEDİYE VE İŞTİRAKLERİN BORCU 330 MİLYON
CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe konuşmasında şunları söyledi: “Derince 30 yıl öncesinde belediye oldu. Cumhuriyet Halk Partisi burayı ilk defa kazanıyor. Derince Belediyemizin 330 milyon civarında borcu var. 210 milyonu belediyenin borcu iken geri kalanı yan şirketlerin. Çenesuyu ve Yelken Kafe hakkında çok bilgi vermek istemiyorum. Bu şirketler ticaret kanununa göre iş yapan firmalarımız. Derince Belediyemizin 30 Nisan itibariyle borcu 330 milyondur.
İŞTİRAKLAR İLE 700 ÇALIŞANIMIZ VAR
Belediyede 530 civarında çalışanımız var. İştirakler ile çalışan sayımız 700 civarında. Personel giderlerine bütçenin yüzde 40’ı ayrılması gerekirken bu rakaö bütçede kullanmamız gerekenden çok daha fazla. Belediyemizde kurumsal bir yapı yok. Belediye günlük politikalarla yönetilmiş. Veterinerlik müdürlüğünün başında başka biri var. Aş evi basın birimine bağlı. Bu kadar personeli verimli kullandığımızda 500 binlik bir ilçeyi yönetebilirsiniz. Şuan görevde olanların çoğu personel liyakata göre iş verilmemiş durumdadır. Biz asla enkaz edebiyatı yapmayacağız.1 yıl içerisinde bu kurumsallığı göre görevlendirilmemiş.
BELEDİYEMİZDE TASARRUF YAPACAĞIZ
Personelimizi en verimli şekilde kullanarak halkın hizmetine sunacağız. Sosyal yardımlaşma ve makine ikmal müdürlükleri yok ama kadro yaratmak için çıkarılmış müdürlükler var. Bu 4-5 bölümde sadece müdür bulunuyor. Kurumsallığı sağlamazsak verim elde edemeyiz Belediyemizde tasarruf yapacağız. Kent lokantımızı kısa sürede açacağız. Kreşler ve diğer projelerimizi özel desteklerle yapacağız. Bu bütçelerle bunları yapmak zor ama söz verdiğimiz sosyal politikaları alacağımız bağış ve yardımlarla hayata geçireceğiz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Sirri - Bağış ve yardımlarla iş yapılacakmış. Bu bağış ve yardımlar karşılığında kimlere ne imtiyaz ve ne menfaat temin edilecek? Bildiğim kadarı ile Derince'de bu yatırım harcamalarını karşılayacak yeterli sayıda hayırsever yoktur. Ama ben gelir için tüyolar vereyim: İşyerlerinden ilan ve tabela vergisi. Kaldırımlara kadar kullanılan işyerleri dükkan ve depoları emlak vergisi acısından güncellenmeli. Denizciler Caddesi, Bahar Caddesinden Dernek Sokağa kadar parklanma kaldırılmalı 1071 Anadolu Kültür Merkezi otoparkı ve Merkez Camii otoparkı faal hale getirilmeli.
Hl - 330 milyon borç 5 yıl sonra göreceğiz kaç kat olacak.....
Derinceli - Burdan almamız gereken sayı çok işçi çıkaracak ve sonra ittifak ortaklarının yanlılarını toplamaya başlayacak ikincisi 330 milyon borç iki dönem chpde Olan ve borçsuz teslim alınan İzmit belediyesinin üçte biri
Beyaz Yakalı - belediyenin genel durumunu açıklamanız güzel, gerekli verimi sağlayacak aksiyonları almanızı bekliyoruz. çalışana hakkı olana sahip çıkmak, yatana çalışmayanı da tutmamak gerek, tabiki tasarruf denince hemen personel çıkarmak gelmesin aklınıza, belediyenin gelir elde edebileceği alanların oluşturulması, bunların analiz edilerek hayata geçirilmesi en başta yapılması gerek, atıl kapasitenin bertaraf edilmesi öncelik, vatandaşa sağlıklı verimli hizmetiniz olsun yeterki... proje ve öneriler için derince vatandaşına bir anket yapabilirsiniz. bölgenin eksiğini, yapılması gerekeni en iyide vatandaş bilir.
Desdek Işç - Anlaşıldı işcinçikaracam dıyo kibarca çıkarda yerine 10kat alma yani
Vatandaş Rıza - Belediyeler neden asgari ücret uygulanmıyor.her belediye kendince asgari ücret veriyor.bu işçi maaşları kendi ceplerinden verilse en dusuk isci maasinj 30 bin tl mi yapar yoksa 17 ben tl mi yapar.isin hakkına göre ücret verin.
Yeşil Siyah - boş beleş maaş alan kim varsa kapının önüne koy, şu hale bak belediyenin içinde altı boş müdürlükler var
. - Bankamatik memuru istemiyoruz
Servetiye Cephesi - Yenice elek.; duvara gerek. Daha yenisin, simdiden hikayelere başlama başkan! Tasarruf ve CHP, yanyana gelmeyen iki zıt kutuptur. Sen kolları sıva, bu taşı kaldırıp biŕr adım ileriye goturebilirsen çık o zaman rakamlarla konuş!. Şu kadar borç vardı buraya indirdik, şu projeyi bitirdik, de! Rakamlar bir yere kaçmıyor. İşe baslamadan bu acelen niye?
Hakan41 - Rezalete bakın. 150 bin kişilik nüfusda 700 çalışan var. Olması gerekenin 3 katı.
Alper - 4-5 seneliği geçmiş personellerin tazminatı 130 bin lira derinceli kardeş... biraz hesap kitap yap
Derinceli. - Zeki Aygün ün seçim öncesi aldığı iscileri ne zaman çıkaracaksınız Sayın Başkanım, Bu konuda tasarrufununuz olmayacaksa Zamanı geldiğinde Derince Halkı tasarrufunu sizden yana kullanacaktır emin olun. Kamu kaynakları bu durumda personele bile yetmeyecektir gereken adımları bir an önce atmanız hem derincemiz hem Belediyemiz için çok faydalı olacaktır.
Alper - kardeş yan şirketlerle diyor iyi oku. okuduğunu anla. 530 şirket çalışanı normal...
41 - Geçen seçimde izmit belediyesi aynı hareketi yaptı borç var dedi, personel sayısı fazla dedi. Chp genel başkan işçi atmayacağım namus sözü verdi. Fatma Kaplan acımadı kıdemli personeli sırf akpartili diye sokağa attı, sonra ne oldu bilmem kaç kişi dem li iyi partili kişileri işe aldı. Seçim üstü yuzlerce kısı işbaşı yaptı. Gökçe başkan sen iyi birine benziyorsun Yalan söylüyorsan sende hakkım size helal değil
Siz Anladınız. - Boş boş yorum yapıyorsun
Siz.biz - Sizden hiç birşey olmaz sadece kaos ve bulandırma
İzmitli - Aynı hassasiyeti İzmit belediyesinden bekliyoruz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.