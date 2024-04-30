Vali Yavuz’dan 1 Mayıs mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 1 Mayıs mesajında şu ifadeleri kulandı: “Emekleriyle, alın terleriyle ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan ve toplumların üretim gücünün en önemli unsurunu teşkil eden işçilerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Hayatımızın her anında, adımında katkısı bulunan ve toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olan, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakârca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasının en büyük gücü olmuştur.

Türkiye’nin istikrarını sürdürmesi, her alanda gelişmiş ülkeler arasında anılması, devletimizin aziz milletiyle kurduğu sarsılmaz ve sağlam bağlardan kaynaklanmaktadır. 2200 yıllık devlet geleneğinin tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm vatandaşlarına eşit imkânlar sunması ve insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar üretmesi neticesinde daha güçlü bir yapıya ulaşmıştır. Devletimiz bu gücünü, üreten ve ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerimiz, emekçilerimiz sayesinde kazanmıştır.

En kutsal kazanç; alın teri ile kazanılan, helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs’ın taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur.

Bu vesileyle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bütün işçi ve emekçi vatandaşlarımızın demokratik ve barışçı yollarla haklarını aramalarının simgesi olarak kutluyor, ekmeğini alın ve akıl teriyle kazanan tüm kardeşlerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyor, Aziz Milletimize ve tüm dünya milletlerine kan ve gözyaşından arınmış, barış ve huzur içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir gelecek temenni ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN