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Hıdrellez Bahar Bayramı konseri Cumartesi günü

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Kocaeli Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü “Hıdrellez Bahar Bayramı Konseri” 4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de.

Hıdrellez Bahar Bayramı konseri Cumartesi günü mask
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tüm vatandaşları konsere davet ederek şu ifadeleri kullandı: “ Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosunun Şef Ayşen Cengiz yönetiminde hazırlamış olduğu, “Hıdrellez Bahar Bayramı Konseri” 4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kültürel birlikteliğin ve dayanışma duygusunun pekiştiği şu günlerde baharın gelişinin birbirinden güzel şarkılarla karşılanacağı konser gecesine tüm halkımız davetlidir.”

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli

30 Nis 2024 - 10:46 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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