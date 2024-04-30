Hıdrellez Bahar Bayramı konseri Cumartesi günü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tüm vatandaşları konsere davet ederek şu ifadeleri kullandı: “ Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosunun Şef Ayşen Cengiz yönetiminde hazırlamış olduğu, “Hıdrellez Bahar Bayramı Konseri” 4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kültürel birlikteliğin ve dayanışma duygusunun pekiştiği şu günlerde baharın gelişinin birbirinden güzel şarkılarla karşılanacağı konser gecesine tüm halkımız davetlidir.”

Kaynak: BÜLTEN