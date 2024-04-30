Hıdrellez Bahar Bayramı konseri Cumartesi günü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tüm vatandaşları konsere davet ederek şu ifadeleri kullandı: “ Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosunun Şef Ayşen Cengiz yönetiminde hazırlamış olduğu, “Hıdrellez Bahar Bayramı Konseri” 4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kültürel birlikteliğin ve dayanışma duygusunun pekiştiği şu günlerde baharın gelişinin birbirinden güzel şarkılarla karşılanacağı konser gecesine tüm halkımız davetlidir.”
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.