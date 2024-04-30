Oda başkanı Haftacı, KDV tebliğine tepki gösterdi

YÜZDE 10 YERİNE YÜZDE 1 KESİLİYORDU

Lokanta ve kafelerin bazı ürünlerdeki KDV oranları yüzde 8’den yüzde 10’a, alkol içeren ürünlerin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. 2023 yılı temmuz ayındaki bu karar sonrası KDV oranları artarken bazı işletmelerin KDV oranı yüzde 1 ya da yüzde 10 oranından daha düşük olan ürünler üzerinden KDV oranı yüzde 10 ve yüzde 20 olan ürünler sattığı belirlendi. Durum tespiti sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti, Resmi Gazete’de tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre 1 Mayıs itibariyle restoran, kafe ve lokantalar imal ettiği ve dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında ürünlerin KDV oranı yüzde 10 olacak. Uygulamayla vergi kaçırmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

SEKTÖR AYAKTA ZOR DURUYOR

Tebliğ ile ilgili Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı konuştu. Haftacı, “Esnaf zaten yerlerde sürünüyor. KDV zamanında yüzde 1 olmuştu, bunu pandemi dönemindeki kapanma sürecinde yapmışlardı. Bu oran önce yüzde 8 oldu, yakın bir zamanda da yüzde 10 olmuştu. KDV’yi yükseltmişler, düşürmüşler, üzerine bir düzenleme yapmışlar, ne olur? Vatandaşın alım gücü yok, özellikle küçük esnaf iş yapamıyor. Üzerine bir de KDV ile ilgili tebliğ geldi. İlerleyen günlerde bize ‘Kusura bakmayın küçük esnaf bitti’ diyecekler gibi duruyor. Sektör ayakta zor duruyor, borç ile borç ödeniyor.

DAHA YÜKSEK FİYATTAN SATMAK DURUMUNDA

Krediler üzerine krediler çekiliyor. Artık ürünler bize daha yüksek fiyatla gelecek, biz de daha yüksek fiyattan satmak zorunda kalacağız. Esnafın KDV’yi cebinden koyması konuşuluyor olabilir ama esnafta da para yok, neyi koyacak? Böyle nereye kadar gidecek bilemiyoruz ama işler zorlaşıyor. Kasap yüzde 1 KDV kesiyordu, şimdi ise yüzde 10 kesecek. Bu da fiyata yansıyacak. Vatandaş bizi eşkıya görüyor ama durum karşısında ne yapalım? Ekonomide sıkıntılar var, bu sıkıntılar çözülmeden sorun çözülmez. Yaşanan durumun sorumlusu esnaf değil. KDV kararı doğru bir karar değil” dedi.