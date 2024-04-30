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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 10:51- Siyaset G:

Sertif Gökçe net konuştu: Belediye tesislerinde alkol olmayacak

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CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, basın mensupları ile buluştu. Basın mensuplarının sorularına cevap veren Gökçe, belediye tesislerinde alkol almayacağını ve emeği ile mücadele eden kimseyi işten çıkarmayacağını açıkladı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Sertif Gökçe net konuştu: Belediye tesislerinde alkol olmayacak mask
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SERTİF GÖKÇE BASINLA BULUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluşma gerçekleştirdi. Gökçe’nin açıklamasına Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, belediye personeli katıldı. Gökçe gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularına da cevap verdi.

BELEDİYE TESİSLERİNDE ALKOL OLMAYACAK

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe belediye tesislerinde alkol olup olmayacağı ve işten çıkarma yapılıp yapılmayacağı sorularına şu sözlerle cevap verdi: Belediye tesislerinde alkol olmayacak. Kamu tesislerinde böyle bir durum söz konusu olamaz. İşçi çıkarma konusuna gelirsek ben seçimden önce ne söz verdiysem onu yapacağım. Bankamatik işçileri varsa, çalışmayan veya işe gelmeyen varsa onların gözünün yaşına bakmayacağımı söylemiştim. Göreve geldikten sonra 2 kişiyi işten çıkardım. Bu 2 kişi son 2 ay hiç belediye gelmemiş. İklimlendirme müdürü olan Onur Polat adlı müdürü belediyede  hiç kimse tanımıyor. Kendisinin müdürlüğünü aldık ve memur olduğu için işten çıkarmadık. Müfettişe başvuracağız. Kendisinin son 3 yıl hiç işe gelmediğini tespit edilirse bu son 3 yılın maaşını geri isteyeceğiz.”

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30 Nis 2024 - 10:51 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
16

Mazlum - Muhafazakar biri olarak 2. Kez CHP ye oy verdim Sertif Bey inşaallah pişman olmam Bu şekilde devam edersiniz inşaallah. Haramilere göz açtırmamanızı temenni ediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 00:02
14

Smint - Olması gerekeni yaptığınız için teşekkürler. İçki içilebilir uygun fiyatlı yerler olması güzel olur. Malum sahillerde pazar sabahları yürüyenler çok iyi bilir. Alkol şişeleri kutuları vs . Sahilde taşkınlık yapanı görmedim ama sanki meyhanede oturmuş hesaplar ödenmiş ama masada boş şişe ve çerçöp bırakılmış pisliği temizleyen emekçi temizlik görevlilerini görmemde içimi acıtıyor. Pahalı diye çene çalmayı biliyoruz ama içki içme adabıda delikanlılığıda kalmamış...

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:45
13

Kocausta - İçen yada içmeyen bunu uluorta konuşmak zorunda mı ? Neyin reklamı bu! Herkes işini yapsın ve diğerlerine saygı göstersin. İsteyen içer isteyen içmez! Yetti artık bu polemikler!...

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 30 Nisan 15:27
11

İzmit41 - İçen içer içmeyen içmez biraz da içmeyenler saygı göstersin

Yanıtla . 11Beğen . 14Beğenme 30 Nisan 14:35
15

Murat - @İzmit41 11 nolu yoruma cevabı: Evet içki icene saygı göstereceksin bu kadar basit

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 23:57
12

Kağan - @İzmit41 11 nolu yoruma cevabı: İçki içene saygı hee?? düşünceye bak!!!

Yanıtla . 6Beğen . 15Beğenme 30 Nisan 15:26
09

5441 - Bu kadar algı bu kadar nefret dolu karalamalar yazıklar olsun seçilmiş başkan ve gayet de değerli olacak derince için teşekkür ederim Sertif Başkan hayırlı olsun.

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 13:28
08

Sessizliğin Sesi - Doğru olan olması gereken tam da budur.

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:50
07

Esnaf - Helal.olsun başkanım doğru çalışanın yanında olursanız Allahta sizle olur dürüst olun kimse sizi yılmaz halkta sizle beraber olur onunuz açılır

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:42
06

Vatandaş - Bankamatik çalışanlarına vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum.Hangi vicdanla o parayla ailesine ekmek alıyorlar anlamiyorum

Yanıtla . 25Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:40
05

Haydar Başın - Denetiim olmadıgı için manesef al maaşı yat aşagı var çogu kamu binalarda var vali beyee sesleniyoruz çıkın denetimlereee

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:39
04

Kerem - ne alkolmuş arkadaş.sanki bütün din bunun üzerine kurulmuş.

Yanıtla . 9Beğen . 20Beğenme 30 Nisan 12:10
10

İzmitli - @Kerem 04 nolu yoruma cevabı: Dinde yeri yoksa olmayacak tâbi, biz Müslümanız kitap neyi emrediyorsa onu yaşamak mecburiyetindeyiz.

Yanıtla . 13Beğen . 3Beğenme 30 Nisan 14:27
03

Bankamatik Memurluğu - Sadece hak etmediği maaşını geri almak yetmez, 10 gün işe gelmeyen memurun memurluğu düşer. Dolayısı ile müfettiş soruşturması sonucu memuriyetten atılması da gerekir.

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:04
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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