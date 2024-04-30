Sertif Gökçe net konuştu: Belediye tesislerinde alkol olmayacak

SERTİF GÖKÇE BASINLA BULUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluşma gerçekleştirdi. Gökçe’nin açıklamasına Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, belediye personeli katıldı. Gökçe gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularına da cevap verdi.

BELEDİYE TESİSLERİNDE ALKOL OLMAYACAK

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe belediye tesislerinde alkol olup olmayacağı ve işten çıkarma yapılıp yapılmayacağı sorularına şu sözlerle cevap verdi: Belediye tesislerinde alkol olmayacak. Kamu tesislerinde böyle bir durum söz konusu olamaz. İşçi çıkarma konusuna gelirsek ben seçimden önce ne söz verdiysem onu yapacağım. Bankamatik işçileri varsa, çalışmayan veya işe gelmeyen varsa onların gözünün yaşına bakmayacağımı söylemiştim. Göreve geldikten sonra 2 kişiyi işten çıkardım. Bu 2 kişi son 2 ay hiç belediye gelmemiş. İklimlendirme müdürü olan Onur Polat adlı müdürü belediyede hiç kimse tanımıyor. Kendisinin müdürlüğünü aldık ve memur olduğu için işten çıkarmadık. Müfettişe başvuracağız. Kendisinin son 3 yıl hiç işe gelmediğini tespit edilirse bu son 3 yılın maaşını geri isteyeceğiz.”