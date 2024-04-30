Sertif Gökçe net konuştu: Belediye tesislerinde alkol olmayacak

SERTİF GÖKÇE BASINLA BULUŞTU
31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluşma gerçekleştirdi. Gökçe’nin açıklamasına Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, belediye personeli katıldı. Gökçe gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularına da cevap verdi.
BELEDİYE TESİSLERİNDE ALKOL OLMAYACAK
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe belediye tesislerinde alkol olup olmayacağı ve işten çıkarma yapılıp yapılmayacağı sorularına şu sözlerle cevap verdi: Belediye tesislerinde alkol olmayacak. Kamu tesislerinde böyle bir durum söz konusu olamaz. İşçi çıkarma konusuna gelirsek ben seçimden önce ne söz verdiysem onu yapacağım. Bankamatik işçileri varsa, çalışmayan veya işe gelmeyen varsa onların gözünün yaşına bakmayacağımı söylemiştim. Göreve geldikten sonra 2 kişiyi işten çıkardım. Bu 2 kişi son 2 ay hiç belediye gelmemiş. İklimlendirme müdürü olan Onur Polat adlı müdürü belediyede hiç kimse tanımıyor. Kendisinin müdürlüğünü aldık ve memur olduğu için işten çıkarmadık. Müfettişe başvuracağız. Kendisinin son 3 yıl hiç işe gelmediğini tespit edilirse bu son 3 yılın maaşını geri isteyeceğiz.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Mazlum - Muhafazakar biri olarak 2. Kez CHP ye oy verdim Sertif Bey inşaallah pişman olmam Bu şekilde devam edersiniz inşaallah. Haramilere göz açtırmamanızı temenni ediyorum
Smint - Olması gerekeni yaptığınız için teşekkürler. İçki içilebilir uygun fiyatlı yerler olması güzel olur. Malum sahillerde pazar sabahları yürüyenler çok iyi bilir. Alkol şişeleri kutuları vs . Sahilde taşkınlık yapanı görmedim ama sanki meyhanede oturmuş hesaplar ödenmiş ama masada boş şişe ve çerçöp bırakılmış pisliği temizleyen emekçi temizlik görevlilerini görmemde içimi acıtıyor. Pahalı diye çene çalmayı biliyoruz ama içki içme adabıda delikanlılığıda kalmamış...
Kocausta - İçen yada içmeyen bunu uluorta konuşmak zorunda mı ? Neyin reklamı bu! Herkes işini yapsın ve diğerlerine saygı göstersin. İsteyen içer isteyen içmez! Yetti artık bu polemikler!...
İzmit41 - İçen içer içmeyen içmez biraz da içmeyenler saygı göstersin
Murat - Evet içki icene saygı göstereceksin bu kadar basit
Kağan - İçki içene saygı hee?? düşünceye bak!!!
5441 - Bu kadar algı bu kadar nefret dolu karalamalar yazıklar olsun seçilmiş başkan ve gayet de değerli olacak derince için teşekkür ederim Sertif Başkan hayırlı olsun.
Sessizliğin Sesi - Doğru olan olması gereken tam da budur.
Esnaf - Helal.olsun başkanım doğru çalışanın yanında olursanız Allahta sizle olur dürüst olun kimse sizi yılmaz halkta sizle beraber olur onunuz açılır
Vatandaş - Bankamatik çalışanlarına vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum.Hangi vicdanla o parayla ailesine ekmek alıyorlar anlamiyorum
Haydar Başın - Denetiim olmadıgı için manesef al maaşı yat aşagı var çogu kamu binalarda var vali beyee sesleniyoruz çıkın denetimlereee
Kerem - ne alkolmuş arkadaş.sanki bütün din bunun üzerine kurulmuş.
İzmitli - Dinde yeri yoksa olmayacak tâbi, biz Müslümanız kitap neyi emrediyorsa onu yaşamak mecburiyetindeyiz.
Bankamatik Memurluğu - Sadece hak etmediği maaşını geri almak yetmez, 10 gün işe gelmeyen memurun memurluğu düşer. Dolayısı ile müfettiş soruşturması sonucu memuriyetten atılması da gerekir.
Resul - Helal olsun
. - Bravo tebrikler başarılar diliyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.