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Gölcük'ten kaçan suç makinesi yakayı ele verdi

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Türkiye'nin birçok yerinde suç işleyerek Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden Bilecik’in Osmaneli ilçesine kaçan zanlı yakayı ele verdi.

Gölcük'ten kaçan suç makinesi yakayı ele verdi mask
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden Bilecik’in Osmaneli ilçesine kaçarak çok sayıda suçlardan aranması olan şüpheli şahıs Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs; Gölcük İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Hırsızlık’ , ‘Silahla Tehdit’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’, ‘Özel Bölgede Sahtecilik suçlarından, İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca; ‘Dolandırıcılık’ suçundan, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince; ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan, İstanbul İcra Ceza Masasınca; ‘Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçundan, Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesince; ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan, Kandıra 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce; Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması olmak üzere 10 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi.

Aranan şahıs gerekli işlemler için Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, ilçe, ceza, Gölcük, İstanbul

30 Nis 2024 - 10:52 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş --- Okunma

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