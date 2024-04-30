Ruben Aristimuño’dan Kocaelispor taraftarına mesaj: Aynı renklere aşığız

“KUTLAMAYA GELİNCE ÇILGINIZ”
Mataderos’u temsil eden Nueva Chicago taraftarları bu hafta oynanan maçta Çorum deplasmanı dönüşünde vefat eden Erkan Çakır için pankart açmıştı. Arjantin’in Buenos Aires şehrinin batı yakısında bulunan Mataderos'ta yaşayan radyocu ve muhabir Ruben Aristimuno, son dönemde gündeme gelen Kocaelispor-Nueva Chicago kardeşliğinden bahsetti. Ruben, “İkimizinki de renk aşkı. Biz ikiz insanlarız. İş stadyumda kutlamaya gelince çılgınız, sokakta da aynı coşkuyla seviyoruz. Sizler de öylesiniz. Burada taraftar Kocaelispor'u biliyor ama detaylara çok hakim değiller. Ben iki aynı renkteki kulübün dost olmasını çok istiyordum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfezli Önder - Sakaryaspor maçına bu kardeşimiz ve yanında 10 kişi ile beraber davet edilmeli
Seref - Aristomuno seni Sakaryaspor la oynayacagimiz maçta İzmit'te görmek istiyoruz. Sevgi ve saygıyla.
Basiskele 41 - Renklerin kardeşliği belediye bir organizasyon ile final maçına çıkarsak maça misafir olarak getirebilir Arjantin'li futbol severleri
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.