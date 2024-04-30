Ruben Aristimuño’dan Kocaelispor taraftarına mesaj: Aynı renklere aşığız

“KUTLAMAYA GELİNCE ÇILGINIZ”

Mataderos’u temsil eden Nueva Chicago taraftarları bu hafta oynanan maçta Çorum deplasmanı dönüşünde vefat eden Erkan Çakır için pankart açmıştı. Arjantin’in Buenos Aires şehrinin batı yakısında bulunan Mataderos'ta yaşayan radyocu ve muhabir Ruben Aristimuno, son dönemde gündeme gelen Kocaelispor-Nueva Chicago kardeşliğinden bahsetti. Ruben, “İkimizinki de renk aşkı. Biz ikiz insanlarız. İş stadyumda kutlamaya gelince çılgınız, sokakta da aynı coşkuyla seviyoruz. Sizler de öylesiniz. Burada taraftar Kocaelispor'u biliyor ama detaylara çok hakim değiller. Ben iki aynı renkteki kulübün dost olmasını çok istiyordum” dedi.