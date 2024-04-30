Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 10:58- Spor G:

Ruben Aristimuño’dan Kocaelispor taraftarına mesaj: Aynı renklere aşığız

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor ile Nueva Chicago Kulübü arasındaki dostluğun ateşini yakan Ruben Aristimuño, iki şehrin de aynı renklere aşık olduğunu söyledi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Ruben Aristimuño’dan Kocaelispor taraftarına mesaj: Aynı renklere aşığız mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“KUTLAMAYA GELİNCE ÇILGINIZ”

Mataderos’u temsil eden Nueva Chicago taraftarları bu hafta oynanan maçta Çorum deplasmanı dönüşünde vefat eden Erkan Çakır için pankart açmıştı. Arjantin’in Buenos Aires şehrinin batı yakısında bulunan Mataderos'ta yaşayan radyocu ve muhabir Ruben Aristimuno, son dönemde gündeme gelen Kocaelispor-Nueva Chicago kardeşliğinden bahsetti. Ruben, “İkimizinki de renk aşkı. Biz ikiz insanlarız. İş stadyumda kutlamaya gelince çılgınız, sokakta da aynı coşkuyla seviyoruz. Sizler de öylesiniz. Burada taraftar Kocaelispor'u biliyor ama detaylara çok hakim değiller. Ben iki aynı renkteki kulübün dost olmasını çok istiyordum” dedi.

# hafta, kocaelispor

30 Nis 2024 - 10:58 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Körfezli Önder - Sakaryaspor maçına bu kardeşimiz ve yanında 10 kişi ile beraber davet edilmeli

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 13:02
02

Seref - Aristomuno seni Sakaryaspor la oynayacagimiz maçta İzmit'te görmek istiyoruz. Sevgi ve saygıyla.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:17
01

Basiskele 41 - Renklerin kardeşliği belediye bir organizasyon ile final maçına çıkarsak maça misafir olarak getirebilir Arjantin'li futbol severleri

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 11:13
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL