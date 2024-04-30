Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkiinde devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.