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Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

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Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı mask
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H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkiinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

# sevk

30 Nis 2024 - 11:01 - Türkiye --- Okunma

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