Görenler inanamıyor: Bir kilo pastırma 1699 TL oldu!

Emekli - Keşke pastırma 10 bin TL olsaydı.zaten param bunları alıp yemeye yetmiyor.ben halk ekmek ve belediyenin su faturasını takıp ediyorum yavan ekmek ve su bana yeter..şükrediyorum.pastırmanın kilosu isterseniz 20 bin olsun vallahi alıp yiyemiyorum bu yüzden fiyatı hiç önemli degil.