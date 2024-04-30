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30 Nis 2024 - 11:09- Yaşam G:

Görenler inanamıyor: Bir kilo pastırma 1699 TL oldu!

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Kırmızı et fiyatlarında yaşanan büyük yükseliş etle ilgili her sektörü etkiledi. Bir kilo pastırmanın fiyatı 1699 TL’yi gördü.

Görenler inanamıyor: Bir kilo pastırma 1699 TL oldu! mask
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Markette çekilen fotoğrafta pastırmanın kilosunun 1699 liraya geldiği görüldü. Fiyatı görenler “Bozulmazsa altın değil pastırma biriktirin” yorumlarına sebep oldu. Fotoğrafta seçme pastırmanın fiyatının 1.399 lira, antrkot pastırmanın fiyatının ise 1.699 lira olduğu görülüyor. ‘Kayseri altını’ olarak da bilinen pastırmanın fiyatını görenler ‘Bozulmazsa altın değil pastırma biriktirin’ dedi.

Görenler inanamıyor: Bir kilo pastırma 1699 TL oldu!

Kaynak: Haber Merkezi

30 Nis 2024 - 11:09 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
13

Kocaeli - Evet daha önce de Fatih erbakan anlatmıştı emekli maaşı 6 kilo pastırmaya eşitlendi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 22:10
10

Geri Zekalı - olsun uçak yaptık petrol bulduk şükür yedik gene pastırma yerine şükür yeriz sonuçta bedava

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 20:05
09

Emekli - Keşke pastırma 10 bin TL olsaydı.zaten param bunları alıp yemeye yetmiyor.ben halk ekmek ve belediyenin su faturasını takıp ediyorum yavan ekmek ve su bana yeter..şükrediyorum.pastırmanın kilosu isterseniz 20 bin olsun vallahi alıp yiyemiyorum bu yüzden fiyatı hiç önemli degil.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:59
14

Körfezli - @Emekli 09 nolu yoruma cevabı: Vitaminsizlik başına mı vurdu dayı, iyi sacmalamissin, ironi mi yapiyon,gerçek mi belli değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 22:15
06

Wallace - Pastırma yemeyiz ne olacak kiciler damlar şimdi!

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:46
03

Sanberk 41 - Ucuzmuş daha pahalı olması gerekir Türkiye yüzyılında yaşıyorsunuz farkındamısınız

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 13:59
02

Korfezli Savasci - Almanya'da 1 kg kiyma 7 avro 250 TL bizde yurt disindan 3 avroya yani 105 TL ye geliyor kasaplarda 18 avroya yani 630 ye neden satiliyor .nedeni basit et ithalatcilari iyi para kazandiklari için yerli hayvanciliga musade etmiyorlar

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 11:33
01

Gayserili - Kayseridede 750 tl ile 1500 tl arasında 10 farklı fiyata bulursun

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 11:18
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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