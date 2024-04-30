Görenler inanamıyor: Bir kilo pastırma 1699 TL oldu!

Markette çekilen fotoğrafta pastırmanın kilosunun 1699 liraya geldiği görüldü. Fiyatı görenler “Bozulmazsa altın değil pastırma biriktirin” yorumlarına sebep oldu. Fotoğrafta seçme pastırmanın fiyatının 1.399 lira, antrkot pastırmanın fiyatının ise 1.699 lira olduğu görülüyor. ‘Kayseri altını’ olarak da bilinen pastırmanın fiyatını görenler ‘Bozulmazsa altın değil pastırma biriktirin’ dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Kocaeli - Evet daha önce de Fatih erbakan anlatmıştı emekli maaşı 6 kilo pastırmaya eşitlendi.
Gercek - Müslüman ülkemde her şey parası olana güzel
Emekli 41 - Seyretmesi bedava hamdolsun
Geri Zekalı - olsun uçak yaptık petrol bulduk şükür yedik gene pastırma yerine şükür yeriz sonuçta bedava
Emekli - Keşke pastırma 10 bin TL olsaydı.zaten param bunları alıp yemeye yetmiyor.ben halk ekmek ve belediyenin su faturasını takıp ediyorum yavan ekmek ve su bana yeter..şükrediyorum.pastırmanın kilosu isterseniz 20 bin olsun vallahi alıp yiyemiyorum bu yüzden fiyatı hiç önemli degil.
Körfezli - Vitaminsizlik başına mı vurdu dayı, iyi sacmalamissin, ironi mi yapiyon,gerçek mi belli değil
Körfez - Yarım Gr ,24, ayar altın bozdur ye
Mehmet - Hayaldi gerçek oldu
Wallace - Pastırma yemeyiz ne olacak kiciler damlar şimdi!
efendi - yemediğimiz için problem yok...
Isf - Yemeyin!cok da saglikli bir urun degil
Sanberk 41 - Ucuzmuş daha pahalı olması gerekir Türkiye yüzyılında yaşıyorsunuz farkındamısınız
Korfezli Savasci - Almanya'da 1 kg kiyma 7 avro 250 TL bizde yurt disindan 3 avroya yani 105 TL ye geliyor kasaplarda 18 avroya yani 630 ye neden satiliyor .nedeni basit et ithalatcilari iyi para kazandiklari için yerli hayvanciliga musade etmiyorlar
Gayserili - Kayseridede 750 tl ile 1500 tl arasında 10 farklı fiyata bulursun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.