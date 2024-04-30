Sertif Gökçe kendi projelerimiz var dedi: Tahtalı Göleti’ne o tesisi biz yapsak yargılanırdık

TAHTALI GÖLETİ İÇİN PROJELERİMİZ VAR
Gökçe, turizm konusunda yapacağı çalışmaları ve geçmiş dönem belediye başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği projeler hakkında sorulan soruya cevap verdi. Gökçe, “Hiçbir şekilde kanuna ve nizama uymadan işlem yapılmış. Tahtalı Göleti’nde biz olsaydık o sosyal tesisi yapmazdık. Göletin bitişinde ev yaptığınızda gölün ömrünü bitirirsiniz. Bu projeyi orada yapmak yanlış ve yapılan proje göletin ömrünü 5 yıl kısalttı. Amacımız Tahtalı Göleti’ni uzun yıllar yaşatmak. Tahtalı Göleti’ne yapacak projelerimiz var. Bu projeyi biz yapsak kesinlikle yargılanırdık.
MANTIKLI OLAN PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ
Aspir yağı ve süt üretimine devam edebiliriz. Mantıklı olan projelere devam edeceğiz ama diğerlerini değerlendireceğiz. Birçok şeyi ruhsat almadan yapılmış. Hayvanlar için mama üretimi adı altında bir fabrika açılmış ama burada ciddi bir zarar üretiliyor. Buraya harcayacağınız para yerine hayvanları toplayıp kısırlaştırdığınızda büyükşehir belediyesinden mama temin edebiliyorsunuz. Göletin çevresinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Turizm alanlarımızı çeşitlendireceğiz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Çakal - Sende biseyler yap ta başkan onada bakarız yanlış doğru önce icraat sonra elestiri
Yılmaz Aydın - O tesisin sonu Gölkay gibi olmasın!
Muhtemel bir beceriksizliğin kamuflajı gibi görünüyor!
Son Pişman - Bu tesisi şu an kim kullanıyor, niye yapılmış bu tesis?
Metin Mert - Derincenin köylerinde yapılan kaçak yapıların yıkılmasını istiyoruz başkan ,önüne gelen konteyner tiny hause koydu güzelim doğa katlediliyor dere yatakları ev dolu sadece gölet çevresi değil bütün bölge koruma altına alınmalıdır.
Derinceli - İki ay oldu köşe kapmaca bitmedi, hizmet ne zaman BAŞKAN..
Far - Ne zaman kalkacak enkaz sence kanka
Derinceliii - Enkazı kaldırmaya calisiyor başkan 330 milyon borc var o para ile yeniden bir derince yapılabilir di
vatandaş - büyük projeler bekliyoruz.
Haydar Başın - Sertif Gökçe senide görecegiz bakalım bakalım sen derinceyi nasıl güzelleştirecen hep konuşuyondaa icraat lazım
Harun - Bu gölet kenarında çok yapılaşma var, çoğu usulsüz, böyle hoyrat kullanmaya devam edersek 10 seneye lağım çukuruna döner orası
İzmi̇t'li - Bu tesisi çöp etmezsin inşaAllah başkan..!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.