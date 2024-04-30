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30 Nis 2024 - 11:13- Siyaset G:

Sertif Gökçe kendi projelerimiz var dedi: Tahtalı Göleti’ne o tesisi biz yapsak yargılanırdık

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Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, kentim turizmi için çalışma yapacaklarını söylerken Zeki Aygün döneminde Tahtalı Göleti’ne yapılan projenin göletin ömrünü 5 kat kısalttığını söylerken kendileri olsa bu projeyi asla yapmayacaklarını söyledi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Sertif Gökçe kendi projelerimiz var dedi: Tahtalı Göleti’ne o tesisi biz yapsak yargılanırdık mask
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TAHTALI GÖLETİ İÇİN PROJELERİMİZ VAR

Gökçe, turizm konusunda yapacağı çalışmaları ve geçmiş dönem belediye başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği projeler hakkında sorulan soruya cevap verdi. Gökçe, “Hiçbir şekilde kanuna ve nizama uymadan işlem yapılmış. Tahtalı Göleti’nde biz olsaydık o sosyal tesisi yapmazdık. Göletin bitişinde ev yaptığınızda gölün ömrünü bitirirsiniz. Bu projeyi orada yapmak yanlış ve yapılan proje göletin ömrünü 5 yıl kısalttı. Amacımız Tahtalı Göleti’ni uzun yıllar yaşatmak. Tahtalı Göleti’ne yapacak projelerimiz var. Bu projeyi biz yapsak kesinlikle yargılanırdık.

MANTIKLI OLAN PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ

Aspir yağı ve süt üretimine devam edebiliriz. Mantıklı olan projelere devam edeceğiz ama diğerlerini değerlendireceğiz. Birçok şeyi ruhsat almadan yapılmış. Hayvanlar için mama üretimi adı altında bir fabrika açılmış ama burada ciddi bir zarar üretiliyor. Buraya harcayacağınız para yerine hayvanları toplayıp kısırlaştırdığınızda büyükşehir belediyesinden mama temin edebiliyorsunuz. Göletin çevresinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Turizm alanlarımızı çeşitlendireceğiz.

# VAR, para, sosyal, Büyükşehir

30 Nis 2024 - 11:13 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Çakal - Sende biseyler yap ta başkan onada bakarız yanlış doğru önce icraat sonra elestiri

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 19:02
09

Yılmaz Aydın - O tesisin sonu Gölkay gibi olmasın!

Muhtemel bir beceriksizliğin kamuflajı gibi görünüyor!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 18:32
07

Son Pişman - Bu tesisi şu an kim kullanıyor, niye yapılmış bu tesis?

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 16:27
06

Metin Mert - Derincenin köylerinde yapılan kaçak yapıların yıkılmasını istiyoruz başkan ,önüne gelen konteyner tiny hause koydu güzelim doğa katlediliyor dere yatakları ev dolu sadece gölet çevresi değil bütün bölge koruma altına alınmalıdır.

Yanıtla . 21Beğen . 5Beğenme 30 Nisan 14:16
05

Derinceli - İki ay oldu köşe kapmaca bitmedi, hizmet ne zaman BAŞKAN..

Yanıtla . 11Beğen . 12Beğenme 30 Nisan 14:00
11

Far - @Derinceli 05 nolu yoruma cevabı: Ne zaman kalkacak enkaz sence kanka

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:13
08

Derinceliii - @Derinceli 05 nolu yoruma cevabı: Enkazı kaldırmaya calisiyor başkan 330 milyon borc var o para ile yeniden bir derince yapılabilir di

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 30 Nisan 17:35
03

Haydar Başın - Sertif Gökçe senide görecegiz bakalım bakalım sen derinceyi nasıl güzelleştirecen hep konuşuyondaa icraat lazım

Yanıtla . 17Beğen . 18Beğenme 30 Nisan 12:45
02

Harun - Bu gölet kenarında çok yapılaşma var, çoğu usulsüz, böyle hoyrat kullanmaya devam edersek 10 seneye lağım çukuruna döner orası

Yanıtla . 23Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 12:03
01

İzmi̇t'li - Bu tesisi çöp etmezsin inşaAllah başkan..!

Yanıtla . 17Beğen . 14Beğenme 30 Nisan 11:32
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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