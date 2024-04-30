Sertif Gökçe kendi projelerimiz var dedi: Tahtalı Göleti’ne o tesisi biz yapsak yargılanırdık

TAHTALI GÖLETİ İÇİN PROJELERİMİZ VAR

Gökçe, turizm konusunda yapacağı çalışmaları ve geçmiş dönem belediye başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği projeler hakkında sorulan soruya cevap verdi. Gökçe, “Hiçbir şekilde kanuna ve nizama uymadan işlem yapılmış. Tahtalı Göleti’nde biz olsaydık o sosyal tesisi yapmazdık. Göletin bitişinde ev yaptığınızda gölün ömrünü bitirirsiniz. Bu projeyi orada yapmak yanlış ve yapılan proje göletin ömrünü 5 yıl kısalttı. Amacımız Tahtalı Göleti’ni uzun yıllar yaşatmak. Tahtalı Göleti’ne yapacak projelerimiz var. Bu projeyi biz yapsak kesinlikle yargılanırdık.

MANTIKLI OLAN PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ

Aspir yağı ve süt üretimine devam edebiliriz. Mantıklı olan projelere devam edeceğiz ama diğerlerini değerlendireceğiz. Birçok şeyi ruhsat almadan yapılmış. Hayvanlar için mama üretimi adı altında bir fabrika açılmış ama burada ciddi bir zarar üretiliyor. Buraya harcayacağınız para yerine hayvanları toplayıp kısırlaştırdığınızda büyükşehir belediyesinden mama temin edebiliyorsunuz. Göletin çevresinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Turizm alanlarımızı çeşitlendireceğiz.