Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Kocaeli'de 2024'ün ilk çeyreğinde üretilen her 100 araçtan 86'sı dünya yollarında

ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayi kenti Kocaeli'deki otomotiv fabrikalarında yılın ilk çeyreğinde üretilen 170 bin 134 aracın yüzde 86'sı yurt dışına satıldı.

Kocaeli'de 2024'ün ilk çeyreğinde üretilen her 100 araçtan 86'sı dünya yollarında mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan  Kocaeli, ocak-mart döneminde Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatında önemli pay sahibi oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, söz konusu dönemde Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik düşüş yaşansa da ihracat performansı yüzde 6 oranında artış gösterdi.

İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'daki fabrikalarda 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 170 bin 134 adet binek ve ticari araç üretildi. Bunların yüzde 86'sına denk gelen 146 bin 213'ünün teslimat adresi yurt dışı oldu.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin en büyük üçüncü sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, ocak-mart döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 94 bin 309 kamyonet ve 10 bin 221 minibüsü banttan indirdi. Transit, Custom ve Courier modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 9'luk artışla 89 bin 29'a ulaştı.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, ilk üç aylık döneminde 63 bin 850 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 89'una denk gelen 56 bin 883'ünü yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 1754 aracın 301'ini ihraç etti. Şirketin üretim performansı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 29, ihracatı da yüzde 22 arttı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-mart döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

ÜRETİM (Adet)İHRACAT (Adet)
FİRMA2023 Ocak-Mart2024 Ocak-MartDeğişim (%)2023 Ocak-Mart2024 Ocak-MartDeğişim (%)
Ford Otosan107.641104.530-381.83989.0299
Hyundai Assan62.56763.850255.21656.8833
Anadolu Isuzu1.3571.7542924630122
Toplam171.565170.134-1137.301146.2136

Kaynak: AA

# Türkiye, İzmit, Kocaeli, Gölcük, araç, Başiskele

30 Nis 2024 - 11:17 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL