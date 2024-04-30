Kocaeli'de 2024'ün ilk çeyreğinde üretilen her 100 araçtan 86'sı dünya yollarında

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-mart döneminde Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatında önemli pay sahibi oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, söz konusu dönemde Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik düşüş yaşansa da ihracat performansı yüzde 6 oranında artış gösterdi.

İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'daki fabrikalarda 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 170 bin 134 adet binek ve ticari araç üretildi. Bunların yüzde 86'sına denk gelen 146 bin 213'ünün teslimat adresi yurt dışı oldu.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin en büyük üçüncü sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, ocak-mart döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 94 bin 309 kamyonet ve 10 bin 221 minibüsü banttan indirdi. Transit, Custom ve Courier modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 9'luk artışla 89 bin 29'a ulaştı.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, ilk üç aylık döneminde 63 bin 850 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 89'una denk gelen 56 bin 883'ünü yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 1754 aracın 301'ini ihraç etti. Şirketin üretim performansı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 29, ihracatı da yüzde 22 arttı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-mart döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

ÜRETİM (Adet) İHRACAT (Adet) FİRMA 2023 Ocak-Mart 2024 Ocak-Mart Değişim (%) 2023 Ocak-Mart 2024 Ocak-Mart Değişim (%) Ford Otosan 107.641 104.530 -3 81.839 89.029 9 Hyundai Assan 62.567 63.850 2 55.216 56.883 3 Anadolu Isuzu 1.357 1.754 29 246 301 22 Toplam 171.565 170.134 -1 137.301 146.213 6

Kaynak: AA