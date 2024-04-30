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Başkan Sezer, işçi ve emekçilerin gününü kutladı

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yayınladığı mesaj ile tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Başkan Sezer, işçi ve emekçilerin gününü kutladı mask
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de; emeğin, emekçi dayanışmasının, toplumun tüm kesimleri ile birlik ve beraberliğin vurgulandığı önemli bir gündür.

İlçemizin, ilimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özverili çalışmalarıyla üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz, ülkemizin gelişmesine önemli katkı sunmaktadırlar.

Gölcük Belediyesi’nde çalışan işçi kardeşlerim başta olmak üzere, tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyor, bu anlamlı günün, toplumsal dayanışma, diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesine vesile olacağına olan inancımla, kamu ve özel sektörde çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” dedi.

Kaynak: Bülten

# Gölcük

30 Nis 2024 - 11:24 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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