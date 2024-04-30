Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Kültür Sanat

Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir Konservatuvarının Kadınlar, THM ve TSM Koroları ile Dînî Musikî Topluluğu mayıs ayında sanatseverlerle buluşacak

Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak mask
Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak
Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren korolar baharı karşılamaya hazırlanıyor. Belediye Konservatuvarının; Kadınlar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Koroları ile Dînî Musikî Topluluğu mayıs ayında vatandaşlarla buluşacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğindeki tüm konserler 20.00’de başlayacak.

 

KADINLAR KOROSU KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

Konser zinciri 2 Mayıs Perşembe akşamı Kadınlar Korosu ile başlayacak. Ayşen Cengiz yönetimindeki konserde TRT Ankara Radyosu’nun emekli ses sanatçılarından Ayşe Taş konuk sanatçı olarak yer alacak.

 

THM KOROSU’NDAN KINA GECESİ TÜRKÜLERİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sevilen koroları arasında yer alan Türk Halk Müziği Korosu ise Kına Gecesi Türküleriyle sevenlerinin karşısında olacak. 3 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilecek konserde koroyu Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmenlerinden Nuray Polat Gündoğdu yönetecek.

 

TSM KOROSU EN GÜZEL ŞARKILARLA BAHARI KARŞILAYACAK

Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da 5 Mayıs Pazar akşamı konser verecek. Konserde TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçılarından Elif Güreşçi konuk sanatçı olarak yer alacak. Kocaeli Dostluk Kulübü 6 Mayıs Pazar akşamı Bahar Konseri ile konser zincirinde yer alacak.

 

DİNİ MUSİKİ TOPLULUĞU

Mayıs ayının son konserini 20 Mayıs Pazartesi akşamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dînî Musikî Topluluğu verecek. Dr. Agah Terzi’nin konuk sanatçı olarak katılacağı konserde koroyu; aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetecek.

Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak
Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Büyükşehir

30 Nis 2024 - 11:25 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL