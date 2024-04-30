17 mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde 17 adet mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında iş sonunda yaklaşık 5000 metre tel çit ve 623 metre taş duvar yapılmış olacak. Diğer yandan 32 adet mezarlık programa alınırken önümüzdeki günlerde bu mezarlıklarda da çalışmalar yapılacak. Büyükşehir, şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıkların olmayan veya eskiyen çevre duvarlarını yenileyerek güzel bir görünüme sahip olmasını için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getiriliyor.

Kaynak: Bülten