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Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı

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Büyükşehir tarafından mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez Mevlana Caddesinde üstyapı tamam

Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı mask
Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı
Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesine bir prestij cadde daha kazandırıldı. Mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez ilçenin prestij caddelerinden biri haline gelen Mevlana Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı. Caddenin ikinci kısmında aşınma tabakası asfalt serim çalışması da yapıldı.

 

Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı

DEKORATİF AYDINLATMA, YENİLENEN KALDIRIMLAR

Körfez Mevlana Caddesinde mineral tretuvar yaya kaldırımları yapıldı. Elektrik hatlarının yer altına alındığı Mevlana Caddesi dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıldı. 1 kilometre uzunluktaki caddenin asfaltı yenilendi. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi, Derince Yenikent ile Körfez Çamlıtepe mahallerine ulaşımın sağlandığı son derece işlek bir lokasyonda bulunuyor. Mevlana Caddesi mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez ilçenin prestij caddelerinden biri haline geldi.

Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Derince, Körfez, Büyükşehir

30 Nis 2024 - 11:28 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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