Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesine bir prestij cadde daha kazandırıldı. Mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez ilçenin prestij caddelerinden biri haline gelen Mevlana Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı. Caddenin ikinci kısmında aşınma tabakası asfalt serim çalışması da yapıldı.

DEKORATİF AYDINLATMA, YENİLENEN KALDIRIMLAR

Körfez Mevlana Caddesinde mineral tretuvar yaya kaldırımları yapıldı. Elektrik hatlarının yer altına alındığı Mevlana Caddesi dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıldı. 1 kilometre uzunluktaki caddenin asfaltı yenilendi. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi, Derince Yenikent ile Körfez Çamlıtepe mahallerine ulaşımın sağlandığı son derece işlek bir lokasyonda bulunuyor. Mevlana Caddesi mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez ilçenin prestij caddelerinden biri haline geldi.

Kaynak: Bülten