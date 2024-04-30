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Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim

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Dilovası’nda jandarma ekipleri, okul servisi sürücülerine eğitim verdi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim mask
Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim
Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim
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Dilovası Kaymakamlığı koordinasyonunda Dilovası  İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekipleri okul servisi sürücülerine eğitim verdi. 30 servis sürücüsünün katıldığı programda servis araçları hizmet yönetmeliği, temel trafik, hız, emniyet kemeri kullanımı, okul servis aracı öğrenci indirme ve bindirme konularında eğitim verildi.

Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim
Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim
Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim

# ilçe, hizmet

30 Nis 2024 - 11:29 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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