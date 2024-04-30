Dilovası Kaymakamlığı koordinasyonunda Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekipleri okul servisi sürücülerine eğitim verdi. 30 servis sürücüsünün katıldığı programda servis araçları hizmet yönetmeliği, temel trafik, hız, emniyet kemeri kullanımı, okul servis aracı öğrenci indirme ve bindirme konularında eğitim verildi.
Jandarma'dan okul servis sürücülerine eğitim
Dilovası’nda jandarma ekipleri, okul servisi sürücülerine eğitim verdi.
30 Nis 2024 - 11:29 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.