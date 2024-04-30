Fatih Aysel: Tebliği doğru buluyorum

YÜZDE 10 YERİNE YÜZDE 1 KESİLİYORDU

Lokanta ve kafelerin bazı ürünlerdeki KDV oranları yüzde 8’den yüzde 10’a, alkol içeren ürünlerin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. 2023 yılı temmuz ayındaki bu karar sonrası KDV oranları artarken bazı işletmelerin KDV oranı yüzde 1 ya da yüzde 10 oranından daha düşük olan ürünler üzerinden KDV oranı yüzde 10 ve yüzde 20 olan ürünler sattığı belirlendi. Durum tespiti sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti, Resmi Gazete’de tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre 1 Mayıs itibariyle restoran, kafe ve lokantalar imal ettiği ve dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında ürünlerin KDV oranı yüzde 10 olacak. Uygulamayla vergi kaçırmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

BÜYÜK BİR ETKİYE SAHİP DEĞİL

Tebliğ ile ilgili Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Fatih Aysel konuştu. Aysel konuyla ilgili açıklamasında “Uygulama bizim esnaf gurubumuzda büyük bir etkiye sahip değil ama maliye konuyla ilgili denetime çıkacak ve işlemler yapacak. Kötü niyetli işletmeleri ayyuka çıkarmak için atılmış bir adımdan söz ediyoruz. ‘Oturaklı işletmelerde KDV çıkışı yüzde 10 olarak uygulanacak olacak’ deniliyor ama bazı işletmeciler bunu seyyar olduğunu göstererek yüzde 1 KDV kesiyordu. Bunun önü alınsın diye böyle bir tebliğ yayımlandı.

ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMAK GEREKİYOR

Karar da doğru ve artık adisyon sistemleri ile yazar kasa post ve nakit sistemi birbirine bağlanmak zorunda da olacak. Bu tebliğ ve ardından yapılacak denetimler sonrası yüzde 10 KDV koyması gerekirken yüzde 1 KDV koyan işletmelerde fiyatlar artacaktır. KDV konusunda özenli olan işletmelerin fiyatta değişiklik olacağını düşünmüyorum. Tebliği doğru buluyorum çünkü piyasada yüzde 80 işini düzgün yaparken yüzde 20’lik bir kesim işini başka türlü yapabiliyor. Aradan çürük elmaları ayıklamak gerekiyor, bunu da en iyi devlet yapar ve yapacaktır da” ifadelerine yer verdi.