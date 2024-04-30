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30 Nis 2024 - 11:39- Siyaset G:

Sertif Gökçe: Her gün Hülagü ve Tipioğlu’nu arayıp hastane, polis okulu projesini takip edeceğim

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Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, yaptığı açıklamada hastane ve polis okulunun takipçisi olacağını belirterek: “Gerekirse her gün Sadettin Hülagü Hocayı arayarak hastaneyi soracağım. Polis okulu için de milletvekilimiz Veysel Tipioğlu ile iletişim halinde olacağım” dedi.

Yavuz Solmaz
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Sertif Gökçe: Her gün Hülagü ve Tipioğlu’nu arayıp hastane, polis okulu projesini takip edeceğim mask
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Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, bugün basın mensupları ile bir araya gelerek ilçenin gündemi ve projeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sertif Gökçe yaptığı açıklamada, Derince’ye yapılması planlanan hastane ve polis okulu ile ilgili olarak konunu takipçisi olacağını belirterek :” Gerekirse her gün Sadettin Hülagü Hocayı arayarak hastaneyi soracağım. Polis okulu için de milletvekilimiz Veysel Tipioğlu ile iletişim halinde olacağım” ifadelerini kullandı.

HASTANE VE POLİS OKULUNU TAKİP EDECEĞİZ

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Derince Belediyesi’nde kentsel dönüşümün 10 yıl önce bitmesi gerekiyordu. Bugün deprem incelemesi yaparsanız 1999 öncesi yapıların hepsi yönetmeliği göre çürük çıkar. Yerinde dönüşüm için çalışmalar yapacağız. 10 yıllık sürede 300 daire yapılabilmiş. Projelerimizi hazırlayacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gideceğiz. Burada neyi başarabilirsek başaracağız. 400 yataklı hastane ve polis okulu açıklamalarını takip edeceğiz. Gerekirse her gün Sadettin Hülagü Hocayı arayarak hastaneyi soracağım. Polis okulu için de milletvekilimiz Veysel Tipioğlu ile iletişim halinde olacağım. Söz verdiklerini yapmaları için elimden gelenleri yapacağım.”

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30 Nis 2024 - 11:39 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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