MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BM, Filistin meselesinin çözümünde acze içerisinde. BM'deki veto sistemi çözümü engelliyor. BM reforma tabi tutulmalı.

Türkiye 7 Ekim'den itibaren, tarihin insani değerleri tarafında yerini almıştır.

3-5 belediye almak maksadıyla her kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah affetmeyecektir.

İstanbul Belediye Başkanı'nın ABD'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas'a terör örgütü iftirası atması, ne hikmetse jet yakıtçılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın altından PKK/YPG/PYD'ye karşı tek bir kelam çıkmadı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla bağdaşır bir yanı yoktur.

Irak'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Ankara ile Bağdat arasındaki istikrarlı ilişkilerin sürdürülebilir olması iki ülkenin de yararınadır.

Irak topraklarından kaynaklı terör saldırılarına ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadelenin istişaresi ve PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilanı kayda değer gelişmelerdir. Ancak olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından sökülüp atılmasıdır.

"Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacak"

Ankara'ya gelmeden ve Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul Belediye Başkanı'na koşan Almanya Cumhurbaşkanı'nın niçin böyle bir program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur.

Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan, CHP'li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı'nın vermek istediği potansiyel mesajları şaibelidir.

Hiç kimse niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız.

Kaynak: TRT Haber