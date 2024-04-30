Sertif Gökçe: Kargaşayı değil uyumu seçeceğim

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, göreve gelmesinin sonrasında ilk basın buluşmasını gerçekleştirdi. Yelken Kafe’de düzenlenen toplantıda Başkan Gökçe; Gökçe, Derince için Tahir Büyükakın ile de uyum içinde çalışacaklarını vurgularken: "Elbette Tahir Büyükakın ile Derince’de esnaf ziyareti yaparım. Derince’nin çıkarları için yan yana çalışırım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir nezaket ziyareti yaptık ve başarılar diledik. Orada da ifade ettim. Ben kavgadan uzak duracağım, hizmet için uyumlu çalışacağım. Kargaşayı değil uyumu seçeceğim” ifadelerini kullandı.

YELKEN KAFE’DE BASINLA BULUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, göreve seçildikten yaklaşık bir ay sonra Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu programda Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’ye, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen de eşlik etti. Başkan Gökçe toplantıda belediyenin mevcut borç durumu ve çalışan personel sayısını açıkladı, basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Gökçe bir soru üzerine “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile uyum içinde çalışacağız” dedi.

ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAĞIM

CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, konuşmasında şunları söyledi: “Derince 30 yıl öncesinde belediye oldu. 2 dönem Refah Partisi, 4 dönem AK Parti tarafından yönetildi. Cumhuriyet Halk Partisi burayı ilk defa kazanıyor. Herkes bilsin enkaz edebiyatı yapmayacağım. Borçların listesini duvarlara asmayacağım. Burada bilgi olsun diye söyleyeceğim o kadar.

330 MİLYON BORÇ VAR

Derince Belediyemizin 330 milyon civarında borcu var. 210 milyonu belediyenin borcu iken, geri kalanı yan şirketlerin. Çenesuyu ve Yelken Kafe hakkında çok bilgi vermek istemiyorum. Bu şirketler ticaret kanununa göre iş yapan firmalarımız. Bu nedenle detaya da girmek istemiyorum.

İŞTİRAKLAR İLE 700 ÇALIŞAN VAR

Belediyede 530 civarında çalışanımız var. İştirakler ile çalışan sayımız 700 civarında. Personel giderlerine bütçenin yüzde 40’ının ayrılması gerekirken bugün itibariyle bu rakam bütçede kullanmamız gerekenden çok daha fazla. Belediyede kurumsal bir yapı yok. Belediye günlük politikalarla yönetilmiş. Veterinerlik Müdürlüğünün başında başka biri var. Aşevi basın birimine bağlı. Bu kadar personeli verimli kullandığımızda 500 binlik bir ilçeyi yönetebilirsiniz. Şuan görevde olanların çoğu personele liyakata göre iş verilmemiş. Ama şikayet etmek için söylemiyorum, enkaz edebiyatı da yapmayacağım. Sorunları tespit edip çözeceğiz. Örneğin kurumsallığı bir yıl içinde belediyeye kazandıracağız.

HALKTAN KOPTUĞUMU ZANNETTİLER

Derince’de beni herkes tanıyor. Bütün halk zaten öğrenecek. 5 yıl önce aday oldum ve başka bir göreve aday olmadan sadece Derince’yi bekledim. Haklı olarak nerede olduğumuzu sordunuz. Ben tipik bir siyasetçi değilim. Yaptıklarımı sosyal medyada paylaşmadım. Hiçbir cenaze ziyaretini, ev ziyaretini, sosyal medyada paylaşmadım. İnsanların mahremiyeti var. İnsani durumlar için gittiğim yerleri paylaşmadığım için halktan koptuğumu zannettiler.”

İŞVERENİN SENDİKA KURMAMASI LAZIM

Belediye içerisinde bir sendikanın önünü açıp açmayacağı sorusunu yanıtlayan Gökçe, şunları söyledi: “Bir işverenin kuracağı sendika, sarı sendika olur. İşverenin sendika kurmaması lazım. Birçok sendika temsilcisi geldi, görüştük. Adımı kullanmamak şartı ile istediğiniz şekilde örgütlenebilirsiniz dedim. Örgütlenmenin önünün açarım. Sarı sendikaya her zaman karşıyım. Sendikanın karşı cepheden olması lazım.”

BELEDİYEMİZDE TASARRUF YAPACAĞIZ

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, personelle ilgili soru üzerine de, “Personelimizi en verimli şekilde kullanarak halkın hizmetine sunacağız. Sosyal yardımlaşma ve makine ikmal müdürlükleri yok ama kadro yaratmak için oluşturulmuş müdürlükler var. Bu 4-5 bölümde sadece müdür bulunuyor. Kurumsallığı sağlamazsak verim elde edemeyiz Belediyemizde tasarruf yapacağız. Kent lokantamızı kısa sürede açacağız. Kreşler ve diğer projelerimizi özel desteklerle yapacağız. Bu bütçelerle bunları yapmak zor ama söz verdiğimiz sosyal politikaları alacağımız bağış ve yardımlarla hayata geçireceğiz.” dedi.

BELEDİYE TESİSLERİNDE ALKOL OLMAYACAK

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe belediye tesislerinde alkol olup olmayacağı ve işten çıkarma yapılıp yapılmayacağı sorularına da şu sözlerle cevap verdi:

“Belediye tesislerinde alkol olmayacak. İşçi çıkarma konusuna gelirsek, ben seçimden önce ne söz verdiysem onu yapacağım. Bankamatik işçileri varsa, çalışmayan veya işe gelmeyen varsa onların gözünün yaşına bakmayacağımı söylemiştim. Göreve geldikten sonra 2 kişiyi işten çıkardım. Bu 2 kişi son 2 ay hiç belediye gelmemiş. Bir müdür var, belediyede hiç kimse tanımıyor. Kendisinin müdürlüğünü aldık ama memur olduğu için işten çıkarmadık. Müfettişe başvuracağız.”

TAHTALI GÖLETİ İÇİN PROJELERİMİZ VAR

Gökçe, turizm konusunda yapacağı çalışmaları ve geçmiş dönem belediye başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği projeler hakkında sorulan soruya cevap verdi. Gökçe, “Tahtalı Göleti’nde biz olsaydık o sosyal tesisi yapmazdık. Göletin bitişinde ev yaptığınızda gölün ömrünü bitirirsiniz. Bu projeyi orada yapmak yanlış ve yapılan proje göletin ömrünü kısalttı. Amacımız Tahtalı Göleti’ni uzun yıllar yaşatmak. Tahtalı Göleti’ne yapacak projelerimiz var. Göletin çevresinde yeni bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Turizm alanlarımızı çeşitlendireceğiz.

MANTIKLI PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ

Süt üretimine devam edebiliriz. Mantıklı olan projelere devam edeceğiz ama diğerlerini değerlendireceğiz. Birçok şeyi ruhsat almadan yapılmış. Hayvanlar için mama üretimi adı altında bir fabrika açılmış ama burada ciddi bir zarar var. Buraya harcayacağınız para yerine hayvanları toplayıp kısırlaştırdığınızda Büyükşehir Belediyesinden mama temin edebiliyorsunuz.”

BELEDİYE BİNANIMIZI MECBUR TAŞIYACAĞIZ

Belediye binasının taşınacağı yeni yapı ile ilgili soruya cevap veren Gökçe, “Mecbur belediyeyi taşıyacağız. Mevcut yerlerimizin birçoğu kiradalar. 2019 yılında kazansaydım Sırrıpaşa Mahallesi yer alan binaya bütün kamu kurumlarını taşıyacaktım. Orayı bir protokol ile Milli Eğitime devredilmiş. Derince’nin ciddi bir okul ihtiyacı var. Mecbur yeni binaya taşınacağız. Burada neyi başarabilirsek başaracağız. 400 yataklı hastane ve polis okulu açıklamalarını takip edeceğiz. Söz verilen projelerin yapılması için takipçi olacağız, ilgililerine soracağız” dedi.

ÖNEMLİ OLAN ŞEY DERİNCE’YE HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile uyum konusu da sorulan Gökçe “Elbette Tahir Büyükakın ile Derince’de esnaf ziyareti yaparım. Derince’nin çıkarları için yan yana çalışırım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir nezaket ziyareti yaptık ve başarılar diledik. Orada da ifade ettim. Ben kavgadan uzak duracağım, hizmet için uyumlu çalışacağım. Kargaşayı değil uyumu seçeceğim” dedi.