Sertif Gökçe: Kargaşayı değil uyumu seçeceğim

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, göreve gelmesinin sonrasında ilk basın buluşmasını gerçekleştirdi. Yelken Kafe’de düzenlenen toplantıda Başkan Gökçe; Gökçe, Derince için Tahir Büyükakın ile de uyum içinde çalışacaklarını vurgularken: "Elbette Tahir Büyükakın ile Derince’de esnaf ziyareti yaparım. Derince’nin çıkarları için yan yana çalışırım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir nezaket ziyareti yaptık ve başarılar diledik. Orada da ifade ettim. Ben kavgadan uzak duracağım, hizmet için uyumlu çalışacağım. Kargaşayı değil uyumu seçeceğim” ifadelerini kullandı.
YELKEN KAFE’DE BASINLA BULUŞTU
31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, göreve seçildikten yaklaşık bir ay sonra Derince Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu programda Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’ye, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen de eşlik etti. Başkan Gökçe toplantıda belediyenin mevcut borç durumu ve çalışan personel sayısını açıkladı, basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Gökçe bir soru üzerine “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile uyum içinde çalışacağız” dedi.
ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAĞIM
CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, konuşmasında şunları söyledi: “Derince 30 yıl öncesinde belediye oldu. 2 dönem Refah Partisi, 4 dönem AK Parti tarafından yönetildi. Cumhuriyet Halk Partisi burayı ilk defa kazanıyor. Herkes bilsin enkaz edebiyatı yapmayacağım. Borçların listesini duvarlara asmayacağım. Burada bilgi olsun diye söyleyeceğim o kadar.
330 MİLYON BORÇ VAR
Derince Belediyemizin 330 milyon civarında borcu var. 210 milyonu belediyenin borcu iken, geri kalanı yan şirketlerin. Çenesuyu ve Yelken Kafe hakkında çok bilgi vermek istemiyorum. Bu şirketler ticaret kanununa göre iş yapan firmalarımız. Bu nedenle detaya da girmek istemiyorum.
İŞTİRAKLAR İLE 700 ÇALIŞAN VAR
Belediyede 530 civarında çalışanımız var. İştirakler ile çalışan sayımız 700 civarında. Personel giderlerine bütçenin yüzde 40’ının ayrılması gerekirken bugün itibariyle bu rakam bütçede kullanmamız gerekenden çok daha fazla. Belediyede kurumsal bir yapı yok. Belediye günlük politikalarla yönetilmiş. Veterinerlik Müdürlüğünün başında başka biri var. Aşevi basın birimine bağlı. Bu kadar personeli verimli kullandığımızda 500 binlik bir ilçeyi yönetebilirsiniz. Şuan görevde olanların çoğu personele liyakata göre iş verilmemiş. Ama şikayet etmek için söylemiyorum, enkaz edebiyatı da yapmayacağım. Sorunları tespit edip çözeceğiz. Örneğin kurumsallığı bir yıl içinde belediyeye kazandıracağız.
HALKTAN KOPTUĞUMU ZANNETTİLER
Derince’de beni herkes tanıyor. Bütün halk zaten öğrenecek. 5 yıl önce aday oldum ve başka bir göreve aday olmadan sadece Derince’yi bekledim. Haklı olarak nerede olduğumuzu sordunuz. Ben tipik bir siyasetçi değilim. Yaptıklarımı sosyal medyada paylaşmadım. Hiçbir cenaze ziyaretini, ev ziyaretini, sosyal medyada paylaşmadım. İnsanların mahremiyeti var. İnsani durumlar için gittiğim yerleri paylaşmadığım için halktan koptuğumu zannettiler.”
İŞVERENİN SENDİKA KURMAMASI LAZIM
Belediye içerisinde bir sendikanın önünü açıp açmayacağı sorusunu yanıtlayan Gökçe, şunları söyledi: “Bir işverenin kuracağı sendika, sarı sendika olur. İşverenin sendika kurmaması lazım. Birçok sendika temsilcisi geldi, görüştük. Adımı kullanmamak şartı ile istediğiniz şekilde örgütlenebilirsiniz dedim. Örgütlenmenin önünün açarım. Sarı sendikaya her zaman karşıyım. Sendikanın karşı cepheden olması lazım.”
BELEDİYEMİZDE TASARRUF YAPACAĞIZ
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, personelle ilgili soru üzerine de, “Personelimizi en verimli şekilde kullanarak halkın hizmetine sunacağız. Sosyal yardımlaşma ve makine ikmal müdürlükleri yok ama kadro yaratmak için oluşturulmuş müdürlükler var. Bu 4-5 bölümde sadece müdür bulunuyor. Kurumsallığı sağlamazsak verim elde edemeyiz Belediyemizde tasarruf yapacağız. Kent lokantamızı kısa sürede açacağız. Kreşler ve diğer projelerimizi özel desteklerle yapacağız. Bu bütçelerle bunları yapmak zor ama söz verdiğimiz sosyal politikaları alacağımız bağış ve yardımlarla hayata geçireceğiz.” dedi.
BELEDİYE TESİSLERİNDE ALKOL OLMAYACAK
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe belediye tesislerinde alkol olup olmayacağı ve işten çıkarma yapılıp yapılmayacağı sorularına da şu sözlerle cevap verdi:
“Belediye tesislerinde alkol olmayacak. İşçi çıkarma konusuna gelirsek, ben seçimden önce ne söz verdiysem onu yapacağım. Bankamatik işçileri varsa, çalışmayan veya işe gelmeyen varsa onların gözünün yaşına bakmayacağımı söylemiştim. Göreve geldikten sonra 2 kişiyi işten çıkardım. Bu 2 kişi son 2 ay hiç belediye gelmemiş. Bir müdür var, belediyede hiç kimse tanımıyor. Kendisinin müdürlüğünü aldık ama memur olduğu için işten çıkarmadık. Müfettişe başvuracağız.”
TAHTALI GÖLETİ İÇİN PROJELERİMİZ VAR
Gökçe, turizm konusunda yapacağı çalışmaları ve geçmiş dönem belediye başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği projeler hakkında sorulan soruya cevap verdi. Gökçe, “Tahtalı Göleti’nde biz olsaydık o sosyal tesisi yapmazdık. Göletin bitişinde ev yaptığınızda gölün ömrünü bitirirsiniz. Bu projeyi orada yapmak yanlış ve yapılan proje göletin ömrünü kısalttı. Amacımız Tahtalı Göleti’ni uzun yıllar yaşatmak. Tahtalı Göleti’ne yapacak projelerimiz var. Göletin çevresinde yeni bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Turizm alanlarımızı çeşitlendireceğiz.
MANTIKLI PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ
Süt üretimine devam edebiliriz. Mantıklı olan projelere devam edeceğiz ama diğerlerini değerlendireceğiz. Birçok şeyi ruhsat almadan yapılmış. Hayvanlar için mama üretimi adı altında bir fabrika açılmış ama burada ciddi bir zarar var. Buraya harcayacağınız para yerine hayvanları toplayıp kısırlaştırdığınızda Büyükşehir Belediyesinden mama temin edebiliyorsunuz.”
BELEDİYE BİNANIMIZI MECBUR TAŞIYACAĞIZ
Belediye binasının taşınacağı yeni yapı ile ilgili soruya cevap veren Gökçe, “Mecbur belediyeyi taşıyacağız. Mevcut yerlerimizin birçoğu kiradalar. 2019 yılında kazansaydım Sırrıpaşa Mahallesi yer alan binaya bütün kamu kurumlarını taşıyacaktım. Orayı bir protokol ile Milli Eğitime devredilmiş. Derince’nin ciddi bir okul ihtiyacı var. Mecbur yeni binaya taşınacağız. Burada neyi başarabilirsek başaracağız. 400 yataklı hastane ve polis okulu açıklamalarını takip edeceğiz. Söz verilen projelerin yapılması için takipçi olacağız, ilgililerine soracağız” dedi.
ÖNEMLİ OLAN ŞEY DERİNCE’YE HİZMET
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile uyum konusu da sorulan Gökçe “Elbette Tahir Büyükakın ile Derince’de esnaf ziyareti yaparım. Derince’nin çıkarları için yan yana çalışırım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir nezaket ziyareti yaptık ve başarılar diledik. Orada da ifade ettim. Ben kavgadan uzak duracağım, hizmet için uyumlu çalışacağım. Kargaşayı değil uyumu seçeceğim” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Doğan - Başkanım çok ama çok mütevazı davranıyorsunuz.açıklamıyorsunuz ama ben sadece tek bir borcu açıklayacağım ve bu borcu nasıl yaptıklarınıda siz açıklayın lütfen.derince bldsinin 60 evlerde bulunan ve belediyeye ait ama şahsa kiralanmış olan yüzme havuzuna 600 bin TL borcu olduğu biliniyor.ödenenlwr hariç kalan bor 609 bin TL.bu vorcunzeki aygün bey nasıl yapmış,bu güne kadar toplam ne kadar ödenmiş,yelken kafe ye 1 yılda 3 ton antep fıstığı alınmış mı? Bu konularda lütfen açıklama bekliyoruz mütevazı olmayın,değmez bunlara
Körfez - İnşallah dediginiz gibi olur. Olması milletin yararına. Umarım zamanla Klasik CHP argumanlarina basvurmaz. Bize bu tarz söylemler lazim
Kürşad Akıncı - Vatandaş o yemek yenilen sizin şikayet ettiğiniz yerin karşısına temel açmış bina yapmak. Göle nazır iki Bungolov var. Göletin etrafı yapılaşmaya kapatılmalı. Tarım alanları ev dolu. Ruhsatsız çok bina var. Ayrıca bu mahalle konaklarında bir iş yapmadan oturup maaş alanlar var. Bence bu insanlar başka yerlere alınsın. Zaten kurban bayramı önü kurslar bitiyor. Mahalle temizlik görevlileri bu işi layıkı ile yapar. Torpillileti ayıkla.
Sanberk 41 - ÖNCEKİ BELEDİYENİN BORÇLARINI BELEDİYE BİNASINA ASMALISINIZ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.