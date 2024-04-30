1-5 Mayıs tarihleri arasında Gölcük Kavaklı Sahili’nde, Sokak Lezzetleri ve Horon Festivali düzenlenecek. ‘Hayde Horona’ sloganıyla düzenlenecek festivalde sokak lezzetleriyle olarak bilinen yemekler Gölcüklü vatandaşların tercihine sunulacak. Festival’de 1 Mayıs Çarşamba günü Bedirhan, 2 Mayıs Perşembe günü Bahattin Kılıç, 3 Mayıs Cumartesi günü Laz Esat & Enes Fil, 4 Mayıs Cuma günü Mehmet Durak ve 5 Mayıs Pazar günü de Engin Çep & Sultan Bekçi sahne alacak.
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Gölcük’teki festivalde horon rüzgârı esecek
13-17 Nisan tarihleri arasında Gölcük’te düzenlenen Sokak Lezzetleri Festivali sonrası Sokak Lezzetleri ve Horon Festivali düzenlenecek. Festivalde pek çok sanatçı sahne alacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.