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Gölcük’teki festivalde horon rüzgârı esecek

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13-17 Nisan tarihleri arasında Gölcük’te düzenlenen Sokak Lezzetleri Festivali sonrası Sokak Lezzetleri ve Horon Festivali düzenlenecek. Festivalde pek çok sanatçı sahne alacak.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Gölcük’teki festivalde horon rüzgârı esecek mask
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1-5 Mayıs tarihleri arasında Gölcük Kavaklı Sahili’nde, Sokak Lezzetleri ve Horon Festivali düzenlenecek. ‘Hayde Horona’ sloganıyla düzenlenecek festivalde sokak lezzetleriyle olarak bilinen yemekler Gölcüklü vatandaşların tercihine sunulacak. Festival’de 1 Mayıs Çarşamba günü Bedirhan, 2 Mayıs Perşembe günü Bahattin Kılıç, 3 Mayıs Cumartesi günü Laz Esat & Enes Fil, 4 Mayıs Cuma günü Mehmet Durak ve 5 Mayıs Pazar günü de Engin Çep & Sultan Bekçi sahne alacak.

# Gölcük

30 Nis 2024 - 11:53 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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