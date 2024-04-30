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30 Nis 2024 - 12:19- Asayiş G:

Genç futbolcular yaşam mücadelesi veriyor

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Darıca’da dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 gencin üçünün amatör futbolcu olduğu ortaya çıktı

Gökhan Beşiktaş
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Genç futbolcular yaşam mücadelesi veriyor
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AĞIR YARALILAR

Darıca'da dün meydana gelen trafik kazasında, Darıcaspor ve Darıca Birlikspor takımlarının alt yapısında forma giyen Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak isimli gençler ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden üç gencin tedavileri sürüyor.

30 Nis 2024 - 12:19 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Bedri Yılmaz - Allah bağışlasın, gencecik çocuklar, analarına babalarına bağışlasın Mevlam. Şafi adında şifa bağışla yarabbim...

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 13:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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