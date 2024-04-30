2024 Yerel Seçimleri’nin geride kalmasının ardından olağan çalışma sürecine geri dönen YRP Kocaeli Teşkilatları’nda, haftalık il yönetim kurulu toplantısı yapıldı. YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan’ın ev sahipliğiyle, il binasında gerçekleşen toplantıda ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunurken yeni hedefler belirlendi. Teşkilatın yeni hedefi 25 bin civarı olan üye sayısını 1 yıl içerisinde 50 bine yükseltmek. Bu hedefin YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından açıklanan 1 yılda 1 milyon üye sayısına ulaşma hedefi için ilan edildiği öğrenilirken bu hedefe giden yolda Kocaeli Teşkilatı’na da 50 bin üye sayısına ulaşma görevi verildiği öğrenildi.
- Siyaset
YRP Kocaeli Yönetimi yeni kararlar aldı
Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanlığı Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilatın üye sayısının arttırılmasına yönelik karar alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.