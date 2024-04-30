YRP Kocaeli Yönetimi yeni kararlar aldı

2024 Yerel Seçimleri’nin geride kalmasının ardından olağan çalışma sürecine geri dönen YRP Kocaeli Teşkilatları’nda, haftalık il yönetim kurulu toplantısı yapıldı. YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan’ın ev sahipliğiyle, il binasında gerçekleşen toplantıda ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunurken yeni hedefler belirlendi. Teşkilatın yeni hedefi 25 bin civarı olan üye sayısını 1 yıl içerisinde 50 bine yükseltmek. Bu hedefin YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından açıklanan 1 yılda 1 milyon üye sayısına ulaşma hedefi için ilan edildiği öğrenilirken bu hedefe giden yolda Kocaeli Teşkilatı’na da 50 bin üye sayısına ulaşma görevi verildiği öğrenildi.