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Bağdat-Karamürsel baraj maçının günü belli oldu

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Süper Amatör Lig’den bu sezon BAL’a çıkacak ikinci takımın belirleneceği Karamürselspor-Bağdatspor arasındaki baraj maçı cumartesi günü oynanacak. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 16.30’da başlayacak.

Bağdat-Karamürsel baraj maçının günü belli oldu mask
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CUMARTESİ GÜNÜ  BAŞİSKELE STADI’NDA

Bu sezon ilimizi BAL’da temsil edecek son takımın belirleneceği Süper Amatör Lig Play-Off baraj maçında Bağdatspor ile Karamürselspor takımları karşılaşacak. Play-Off’u 17’şer puanda tamamlayan iki takım arasındaki maçlarda eşitlik olduğu için BAL’a çıkacak takım baraj maçında belirlenecekti. Tertip Komitesi, Bağdatspor-Karamürselspor arasındaki baraj maçının Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanmasına karar verdi. 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşma 16.30’da başlayacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Başiskele, Karamürselspor

30 Nis 2024 - 12:58 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Mehmet - Bağdatsporun hücumcuları etkin olamazlarsa Karamürsel maçı uzatır.

Penaltılara giderse de Karamürsel BAL a çıkar. Zaten mahalle takımı çıkacağına ilçe takımı çıksın üst lige.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:55

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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