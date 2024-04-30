Bağdat-Karamürsel baraj maçının günü belli oldu

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞİSKELE STADI’NDA
Bu sezon ilimizi BAL’da temsil edecek son takımın belirleneceği Süper Amatör Lig Play-Off baraj maçında Bağdatspor ile Karamürselspor takımları karşılaşacak. Play-Off’u 17’şer puanda tamamlayan iki takım arasındaki maçlarda eşitlik olduğu için BAL’a çıkacak takım baraj maçında belirlenecekti. Tertip Komitesi, Bağdatspor-Karamürselspor arasındaki baraj maçının Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanmasına karar verdi. 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşma 16.30’da başlayacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet - Bağdatsporun hücumcuları etkin olamazlarsa Karamürsel maçı uzatır.
Penaltılara giderse de Karamürsel BAL a çıkar. Zaten mahalle takımı çıkacağına ilçe takımı çıksın üst lige.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.