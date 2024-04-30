Kasko fiyatları 2 aydır düşüyor: İşte ortalama kasko fiyatı

Kasko fiyatları iki aydır geriliyor. Geçen yıl hem araç fiyatları hem de asgari ücretteki artış kaskoda fiyatı yükseltti.

Primlerde yüzde 200'lere varan fiyat artışları yaşandı. Araç fiyatlarında bu yıl sınırlı değişim olunca durum tersine döndü. Sektörel verilere göre fiyatta yüzde 5 düşüş var.

TOBB Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Aşırı yükselme sonrası piyasada da görüldüğü üzere kasko fiyatlarında bir aşağı iniş var. Ama tabi nereye kadar gidecek o da göreceli. Şu an kur bu vaziyette durur ama hasar maliyetleri yedek parça maliyetlerinde artış söz konusu olursa hasar maliyetlerindeki artış sektörü yukarı taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Ortalama kasko fiyatı otomobillerde 10 bin 200 lira. Tüm araç grupları hesaba katıldığında fiyat ortalaması 12 bin lirayı buluyor.

Geçen yıl kasko yaptırma oranı yüzde 10 düştü. Düşen talep de yeni yılda fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Sektör yetkilileri Temmuz'da itibaren fiyatların yeniden artmasını bekliyor.

Korkut, "Fiyatların düşmesinin en önemli unsurlarından birid e kur artışının biraz frenleyip ama faiz oranlarının yükselmesi yani sektörde mali karlılığın mali gelirin yukarı doğru yürümesi ve bilançolardaki maliyet dışı gelirlere bağlı olarak bi y ükselme dolayıısyla primlerde aşağı doğru bir şeye evrildi." dedi.

Kaynak: NTV