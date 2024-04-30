Kasko fiyatları 2 aydır düşüyor: İşte ortalama kasko fiyatı

Kasko fiyatları iki aydır geriliyor. Geçen yıl hem araç fiyatları hem de asgari ücretteki artış kaskoda fiyatı yükseltti.
Primlerde yüzde 200'lere varan fiyat artışları yaşandı. Araç fiyatlarında bu yıl sınırlı değişim olunca durum tersine döndü. Sektörel verilere göre fiyatta yüzde 5 düşüş var.
TOBB Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Aşırı yükselme sonrası piyasada da görüldüğü üzere kasko fiyatlarında bir aşağı iniş var. Ama tabi nereye kadar gidecek o da göreceli. Şu an kur bu vaziyette durur ama hasar maliyetleri yedek parça maliyetlerinde artış söz konusu olursa hasar maliyetlerindeki artış sektörü yukarı taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.
Ortalama kasko fiyatı otomobillerde 10 bin 200 lira. Tüm araç grupları hesaba katıldığında fiyat ortalaması 12 bin lirayı buluyor.
Geçen yıl kasko yaptırma oranı yüzde 10 düştü. Düşen talep de yeni yılda fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Sektör yetkilileri Temmuz'da itibaren fiyatların yeniden artmasını bekliyor.
Korkut, "Fiyatların düşmesinin en önemli unsurlarından birid e kur artışının biraz frenleyip ama faiz oranlarının yükselmesi yani sektörde mali karlılığın mali gelirin yukarı doğru yürümesi ve bilançolardaki maliyet dışı gelirlere bağlı olarak bi y ükselme dolayıısyla primlerde aşağı doğru bir şeye evrildi." dedi.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Ahmet Türkcan - Sayın Korkut , Yazdığınız Her yazı Sigorta tüketicisini Beklentiye Sokuyor , 2 tane kasko merkezli sigorta şirketine devlet el koydu , Asil duran , Hasarı düzgün ödeyebilmek için doğru maliyet yapabilen ve hatta Sadece kasko kaymağı kapma zihniyeti olmayan Sigorta şirketleri İndirme yapmadı amaa evet dediğiniz gibi Çokta zam yapmadı. Ama teminat hırsızı Sigorta şirketleri ki bunlar Çekici bedelini 3 kuruş ödeyenler, Manevi tazminat ödemeyecek yada % üzerinden teminat verenler , imm limitinden değer kaybı Ödenmez diyenler , kiralik arac hizmetini hiç yada 2 3 gün verenler , ayrıca yüksek enflasyona dayalı %15 gibi peşine indirim vs bunları dile getirmeden kaskoda indirim derseniz insanlar beklentiye girer, siz sektördeki En büyük üretim kaynağı acentelerin temsilcisisiniz yapmayın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.