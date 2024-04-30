Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu: 5 kişi öldü, 32 yaralı var

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken Rus güçleri, dün Odessa’yı hedef aldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" açıklamasını yaptı.

Ukrayna donanması sözcüsü Dimitro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.



Odesa bölgesi başkanı Oleg Kiper, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaralıların arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA - AFP - Reuters