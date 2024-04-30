GTO Başkanı Aslantaş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Aslantaş, mesajında, Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs'ın, 2008 yılının nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" adını aldığını belirtti.
1 Mayıs'ın önemine değinen Aslantaş, şunları kaydetti:
"Çalışanlara gereken değerin verilmesi, işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını alması bilincinin yaygınlaşması, sorunlar karşısında hak ve taleplerin karşılanması açısından önemli bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yaşamak demek, çalışmak demektir' sözlerinde ifade ettiği gibi, tüm dünya ülkelerinin ekonomik kalkınma düzeyinin daha yüksek seviyelere ulaşması çalışanlarımızın emekleri sayesindedir. Emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün bir kez daha hatırlandığı bugünde, ülkemizin gelişiminin yapıtaşı çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.