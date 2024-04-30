Ford çalışanı hayatını kaybetti

Ford Otosan Yeniköy fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Bülent Özkan hayatını kaybetti. Fabrikada mesai bitimine yakın kalp krizi geçiren ve kurtarılamayan Bülent Özkan, bugün Gümüşhane Torul Kirazlık Köyü’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bato - Allah rahmet eylesin
. - Aşılar genç yaşta insanları ne hâle getirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.