Büyükakın: İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar, Gebzeliler Dernek Başkanı Cevat Seyran, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral, Kocaeli Dernekler Platformu Başkanı Sevcan Tamer, Kızılay Kocaeli Şubesi Kadın Kolları Başkanı Şengül Karagöz ve beraberindeki heyetleri makamında ayrı ayrı konuk etti. 31 Mart yerel seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte kentin tüm dinamikleriyle yeniden buluşan Başkan Büyükakın, şehrin yönetimine dair fikir ve önerilere ne kadar büyük kıymet verdiğini göstermeye devam ediyor.

“KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ”

Kentin geleceği, sürdürülebilirlik, çevre, eğitim, spor, genç ve yardımlaşma gibi konulara odaklanılan görüşmelerde, sivil toplum kuruluşlarının kente katkıları üzerine de değerlendirilmelerde bulunuldu. “Kocaeli’nin daha yaşanabilir olması için şehrimizin tüm dinamikleriyle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Bugün paylaşılan fikirler ve öneriler, kentimizin geleceği için çok büyük önem taşıyor. Kentimizin her köşesindeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, daha güzel bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“KENT YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ BİR PAYDAŞTIR”

STK’lardan ve kent dinamiklerinden Kocaeli’ne katkı sağlamalarını ve şehrin geleceğini şekillendirmek için görüşlerini her fırsatta paylaşmalarını isteyen Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşları, kent yönetiminde önemli bir paydaştır ve kentlerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve katılımcı hale gelmesinde önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumumuzun ihtiyaçlarını belirleme, politika ve projelerini şekillendirme ve uygulama sürecinde aktif bir şekilde yer almalarını da arzu ediyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BİLİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

İzmit Körfezi’nin dip çamuru temizliği üzerine yapılan değerlendirmelerde ise projenin öneminden bahsedildi. Mevcut projede teknolojinin ve bilimsel akla ne kadar önem verildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Bir taraftan sosyal projelere önem verirken, diğer bir taraftan çocuklarımıza da güzel bir çevre bırakmak arzusundayız. Avrupa’nın en büyük ve en önemli çevre projesinde TÜBİTAK ve üniversitelerimizin de çok büyük katkısı var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bilime çok önem veriyoruz” dedi. Görüşmelerde dünya şehirlerinin artan yoğun nüfusları, kültürleri, kuralları gibi insanın yaşama katacağı değerler üzerine de fikirler dile getirildi.

Kaynak: Bülten