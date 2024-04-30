TÜPRAŞ’tan Kocaeli’ye 9 milyar TL’lik yatırım, ÇED toplantısı yapılacak

TÜPRAŞ’ın yapmayı planladığı proje kapsamında Alkilasyon Ünitesi kurulacak olup bu ünite kapsamında 1 adet flare, 1 adet 20 bin ton kapasiteli alkilat depolama tankı ve 1 adet 4 bin 950 metreküp kapasiteli propilen depolama tankı kurulması planlanıyor.
36 AYLIK PROJE
Alkilasyon Tesisi Projesi’nin inşaat çalışmaları yaklaşık 36 ay sürecek. Proje kapsamında arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 1000 personel, projenin işletme aşamasında kontrol operatörü, saha operatörleri, baş operatör, işletme ve proses mühendisleri dahil toplam 53 personel çalışması planlanıyor.
ÇED BAŞVURUSU YAPILDI
Tüpraş İzmit Rafinerisi’nin kurmayı planladığı Alkilasyon Tesisi projesi için yaptığı ÇED başvurusu yapıldı. Proje ile ilgili “Halkın katılımı toplantısı” yapılacak. 27 Mayıs tarihinde yapılacak olan toplantının yeri daha sonra açıklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.