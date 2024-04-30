Kocaeli Barosu, aralarına katılan yeni avukatlar için yemin töreni düzenledi. Baro binasında düzenlenen törende üniversitesi eğitimini hukuk fakültesinde tamamladıktan sonra meslek büyüğü bir avukatın yanında staj sürecini tamamlayan genç avukatlar cübbelerini giydi ve ruhsatnamelerini aldı. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül’ün de genç meslektaşlarını yalnız bırakmadığı törende Mert Cengiz, Yiğitcan Serin, Dilay Ünal, Merve Hansaliç meslek yemin etti, cübbe giydi ve ruhsatını alarak resmen avukat oldular. Baro Başkanı Gül, meslektaşlarına kariyerlerinde başarılar dilerken kendileriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.
30 Nis 2024 - 13:36- Gündem Güncelleme:
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu
Hukuk fakültesindeki eğitimi tamamladıktan sonra meslek büyüğü bir avukatın yanında staj sürecini de tamamlayan genç avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.