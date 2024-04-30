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30 Nis 2024 - 13:36- Gündem G:

Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu

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Hukuk fakültesindeki eğitimi tamamladıktan sonra meslek büyüğü bir avukatın yanında staj sürecini de tamamlayan genç avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu mask
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu
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Kocaeli Barosu, aralarına katılan yeni avukatlar için yemin töreni düzenledi. Baro binasında düzenlenen törende üniversitesi eğitimini hukuk fakültesinde tamamladıktan sonra meslek büyüğü bir avukatın yanında staj sürecini tamamlayan genç avukatlar cübbelerini giydi ve ruhsatnamelerini aldı. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül’ün de genç meslektaşlarını yalnız bırakmadığı törende Mert Cengiz, Yiğitcan Serin, Dilay Ünal, Merve Hansaliç meslek yemin etti, cübbe giydi ve ruhsatını alarak resmen avukat oldular. Baro Başkanı Gül, meslektaşlarına kariyerlerinde başarılar dilerken kendileriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu
Yeni avukatlar ruhsatnamelerine kavuştu

# Kocaeli, yeni

30 Nis 2024 - 13:36 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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