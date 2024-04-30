Başkan Söğüt: “Teşkilatlarımız bizim itici gücümüz”

Başkan Söğüt, kendisini ziyarete gelen AK Parti Hacı Osman, Atalar ve Barbaros Mahalle teşkilatlarını ağırladı. Sırayla mahalle teşkilatlarını tek tek kabul eden Başkan Söğüt, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. İlk olarak Hacı Osman Mahalle Teşkilatı’nı kabul eden Başkan Söğüt, daha sonra Atalar Mahalle Teşkilatı ve Barbaros Mahalle Teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyaretlere meclis üyeleri de eşlik etti.
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Körfez’de güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Başkan Söğüt, “Hep birlikte Körfez gece-gündüz demeden çalıştık. Vatandaşlarımızın da teveccühü ile bir 5 yıl daha Körfez’i yöneteceğiz. Tabi seçim bitti, şimdi hizmet ve eser zamanı. Seçim sürecinde olduğu gibi yine teşkilatlarımız bizim itici gücümüz olacak ve birlikte Körfez’i en iyi şekilde yöneteceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.