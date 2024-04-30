Eğitim ve sporda iz bırakan hizmetlere imza attı: Erol Arutan emekliliğe uğurlandı

DERBENT PARK OTEL’DE

Derbent’te Kartepe Park Otel’de gerçekleşen veda programına ilçenin kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Filiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, İzmit İlçe Koordinatörü Erhan Okur, Ayak Tenisi İl Temsilcisi Mustafa Kürkan, ASKF Başkanı Murat Aydın, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Voleybol İl Temsilcisi Gürkan Öztürk, ASKF Müdürü Celal Güreşen, Kocaeli Cimnastik İl Temsilcisi Öner Sarıkaya, Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal, spor basınından Hayrettin Albayrak, Süleyman Durak, Metin Tuncay ile ilçe spor müdürlüğü personeli katıldı.

KONUŞMALAR VE PLAKET

Programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavaşer, Belediye Başkanı Kocaman ile kaymakam Öztürk, birer konuşma yaparak, Erol Arutan’a hizmetleri için teşekkür edip, bundan sonraki yaşamı için sağlık ve başarı dilediler. Programda son olarak söz alan Arutan, 15 yıldan bu yana sürdürdüğü ilçe spor müdürlüğü görevinde birlikte çalıştığı kaymakam ve belediye başkanlarına teşekkür etti, herkese hakkını helal edip, helallik istedi. Erol Arutan için düzenlenen emeklilik programı plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Kaymamak Öztürk, Belediye Başkanı Kocaman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavaşer, Erutan’a plaketin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim etti.

BİRLİKTE- Kartepe Park Otel’de düzenlenen emeklilik programının sonunda otelin önünde toplu halde fotoğraf çekildi.

PLAKET- Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Arutan’a hizmetleri için teşekkür edip plaket verdi.

EROL ARUTAN- Yaş haddinden emekli olan Erol Arutan kendisi için düzenlenen programda son konuşmayı yapan isimdi.

MUSTAFA KOCAMAN- Kartepe Belediye Başkanı 5 yıldır birlikte çalıştığı Erol Arutan’dan övgü ile söz edip emeklilik hayatında sağlıklı yaşam diledi.

KATILIMCILAR- Kartepe Park Otel’de düzenlenen programa katılım sağlayanlardan bir grup.