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Büyükakın: "Ülkemizin yapı taşları emekçilerimizdir"

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir basın mesajı yayınladı

Büyükakın: "Ülkemizin yapı taşları emekçilerimizdir" mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ülkemizin istikrarı için alın teri döken ve emek veren işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Başkan Büyükakın, emekçilerin bir ülkenin büyümesine, emin adımlar atmasına katkı sağlayan en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, ”İşçi kardeşlerimiz ülkemizin çimentosudur. Ailesine helal kazanç götüren, ülkesinin gelişimine katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum“ dedi.

1 Mayıs’ın işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günleri olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti, ”Yüce dinimiz emeğe, alın terine büyük önem vermiştir. İşçinin emeğinin hakkının derhal ve eksiksiz olarak ödenmesi konusunda kesin hükümler ortaya koymuştur. Helâlleşmeye ve kul hakkına büyük değer vermiştir. Hatta işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi emredilmiştir.

Emekçi kardeşlerimize destek olmak için sadece 1 Mayıslarda değil, her zaman yanlarındayız. Biz de gerek belediye olarak çalışanlarımızın gerek kent içindeki emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Emeğe saygının yollarını açmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle istikrar ve istikbal için alın teri döken emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: Bülten

# HER, başkan, Büyükşehir, Kocaeli

30 Nis 2024 - 14:18 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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