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30 Nis 2024 - 14:19- Gündem G:

SEDAŞ işçileri eylemde

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SEDAŞ’ta 25 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçiler için TES-İş’in yevmiyelerin 1000 liraya çıkartılarak üzerine yüzde 50 zam yapılması talebine karşılık işveren masaya ücret teklifi dahi getirmedi. İşçiler, sözleşme Yüksek Hakem’e gitmeden masada bitmesi için eylemlere başladı.

Süriye Çatak Tek
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SEDAŞ işçileri eylemde
SEDAŞ işçileri eylemde
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25 OCAK’TA BAŞLADI

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’ye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi’nde (SEDAŞ) örgütlü olan TES-İş ile 25 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karar çıkmadı. Arabulucu sürecine giren sözleşmede işçiler taleplerini duyurmak için eyleme başladı. Bugün Kocaeli’de yapılan eylemde işçiler toplu sözleşmenin Yüksek Hakem’e gitmeden masada bitmesini istediklerini belirtti. İşçiler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde eylemlerinin süreceğini belirtti.

 

SEDAŞ işçileri eylemde

ÜCRET TEKLİFİ VERMEDİ

TES-İş Sakarya Şubesi işverene verdiği taslakta asgari ücret düzeyinde ücret alan SEDAŞ çalışanlarının 660 lira olan yevmiyelerinin 1000 liraya çıkartılarak üzerine yüzde 50 zam yapılmasını istedi. Ayrıca sosyal haklara da yüzde 100 oranında zam yapılması istendi. Sendikanın verdiği taslakta idari maddeler üzerinde anlaşma sağlandı ancak masaya ücret teklifi getirmedi. Masaya ücret teklifi getirmeyen SEDAŞ işvereni, EPDK’nın elektriğe zam yapmaması gerekçesi ile zam teklifi vermediği söyledi.

 

SEDAŞ işçileri eylemde

EK SÜRE ALINDI

İşverenin masaya ücret teklifi getirmemesi ve sözleşmenin yasal 60 günlük süresi dolduğu için 25 Mart’a uyuşmazlık tutuldu. Çalışma ve İş Kurumu tarafından atanan arabulucu ile görüşmelerde de işveren masaya ücret teklifi getirmedi. Arabulucu sürecinin dolması ile sendika süre uzatımı istedi. Talep edilen süre uzatımı 9 Mayıs’ta dolacak. 9 Mayıs’a kadar sözleşmede anlaşma çıkmazsa grev hakkı olmayan enerji işçilerinin toplu sözleşmesi Yüksek Hakem’e gidecek.

 

SEDAŞ işçileri eylemde

EYLEMLER DEVAM EDECEK

Sözleşmelerinin Yüksek Hakem’e gitmeden bitirilmesini isteyen işçiler yaptıkları eylem ile toplu sözleşmelerinin masada bitirilmesini istiyor. İşçiler ve sendika bugün SEDAŞ Kocaeli binası önünde yaptıkları eylemde taleplerini bir kez daha dile getirerek, işverenin ücret zammı teklifini masaya getirmesini istedi. İşçiler, 9 Mayıs’a kadar eylemlerini devam ettirecek.

SEDAŞ işçileri eylemde
# sosyal, Kocaeli, hizmet, çalışma, Sakarya

30 Nis 2024 - 14:19 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Adeletsiz Kuralci - Enerji sektörü grev hakkı yok neden?

Çünkü o sektör çalışanlarının mağdur olması söz konusu bile olamaz da ondan bence derhal yasada değişiklik yapılıp grev hakkı verilmeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 22:53
01

Qoodness - Ülkenin vatandaşı ağlarken kıdem tazminatına da gözü diktiler. Allah yardımcımız olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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