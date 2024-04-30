Hürriyet: "Partim bana ihanet etti"

YÖNETİCİLERİ İHANETLE SUÇLADI!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri sonrası İl Başkanlığı önünde, parti binasını eliyle göstererek, bazı yöneticileri ihanetle suçladığı görüntüler ortaya çıktı. Bağımsız Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Uğur Enç imzasıyla çıkan video haberde Hürriyet’in, etrafındakilere bazı partilileri şikâyet ettiği görülüyor.
İSTİFANIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ
İzmit’e adaylığı son ana kadar belli olmayan, son anda meclis üye listesini bahane ederek istifanın eşiğine gelen Hürriyet’in buna rağmen görüntülerde ihanet suçlamasında bulunduğu isimlerin İzmit’i de kaybettirmek istediğini ileri sürmesi dikkat çekti. Partililerin whatsapp gruplarında elden ele dolaştığı belirtilen görüntülerde Hürriyet, “İhanet edenler yukarıda. Şimdi sıra bende... Hepsi ihanet etti. Danışma toplantılarında hepsini konuşacağım” diyor.
SARI VE YILDIZLI’YI HEDEF ALDI
CHP İl Binasının bulunduğu İzmit Feridun Özbay Sokak’ta partililerle sohbet ederken son derece sinirli olduğu gözlenen Hürriyet, videoda suçladığı isimlerin İl Başkanı Bülent Sarı ile Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı olduğu ileri sürülüyor. Hürriyet, bu isimlerle geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf çektirmiş ve bu görüntüyü “Kocaeli’nin Rönesans’ı” olarak nitelemişti.
Kaynak: Bağımsız Kocaeli
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(18 )
Vatandaş - Bu görüntüler hiç iyi olmadı her iki taraftar için parti içi (DİSİPLİN SUÇU ) danışma toplantısında tartışılmalı partiye zarar verilmemeli
Tilki Selim - Fatma rol yapma
Ahmet - Fatma başkan haklı il başkanı vekiller kocaelini hakketmiyo il başkanı bitane büyükşehire aday bulamadı diğer ilçelere aday çıkarmada zorlandı gebzeye vekili nail bey istediler ben hastayım dedi ozaman vekil niye oldun hastayasan baheneleri bırakın yıldızlı bey niye büyükşehire aday olmadı yürekliyse herkes para harcamaktan kaçtı helal karamürsel derince izmit adaylarına tek başına yüreklerini koydular şeçmenle ama öbür ilçelere adaylar olmak için koydular fatma hanım çok haklı
Hasan Gezer - Doğru söylemiş ve net güzel konuşmuş
Körfez 89 - Fatma Hürriyet Kaplan tektir biz kendisinden raziyiz Rabbimden razi olsun
Paşa - Yazıklar olsun zaten burnunu dikine kendini birşey sanıyorsun chp teşkilatı olmasa sen kimdin kocan kimdi fabrikada bir işçi şimdi ise koskoca zengin bir insan
Ha Ha - Bi ibrahim efede bu şimdi durum 1-1 berabere video savaşları devam edecek
Şirintepeli - Hani adayı olmayacaktı
Esnaf - Büyüksehir hazırlan, geliyor gelmekte olan....
İzmitli Ler - FATMA KAPLAN HÜRRİYET ADAY OLMASAYDI/ İZMİT İ CHP ALAMAZDI
Necdet - Fatma Kapln değil sen dahi aday olsan kazanırdın iktidara inanılmaz tapki vardı ekonomik kriz den dolayı burada bir başarı yok
Ryn - Fatma başkan haklı gerekeni yapacaktir
Gerçekler - Geçen seneden beri il ilçe başkanları sizin listeyi hiçe sayarak kendi listelerini çıkardılar.Bu olacak iş değildi zaten Fatma başkanım.Düşmanı uzakta değil yakında arayın.İnsanlar kendi çıkarları için her türlü şeyi yapar hale geldi.Size karşı çıkarlar sonra bakarsın menfaatleri için yanınıza gelirler.Bunlar oyumuz size der asla size oy vermezler.
Vatandaş - Fatma Kaplan demek ; kavga kaos mağdurumda mağdurum şikayet , red , algı , sorun , kaos. Başka bir tek şey göremiyorum göremedim göremeyeceğiz.
Mehmet Özer - Bana göre %100 haklı Fatma Başkan
Yasin - Bülent satı bırak bu işleri artık fatma hanım seni ezdi geçti .harunu ezdi geçti sonra çıkıp orada kendiniz kazanmış gibi halka konuşma yapıyorsunuz .Fatma kaplan bu seçimi 10 kişi ile aldı tek başına mücadele ederek aldı
Kemal Tahsin - Yalan mı? Yıldızlı çıksın ben kazanması İçin deli gibi çalıştım desin görelim.
Alikahyalı Kamil - tezgahlanmış video kamera çekimlerini iyi bilen fatma abla kendi silahı ile vuruldu. keskin sirke küpüne zarar verir misali bu kadın hem kendisine hem de bulunduğu partisine en büyük zararı verecek hem de öyle böyle değil kiralık gittiği dönemi bile mumla arayacaklar....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.