Hürriyet: "Partim bana ihanet etti"

YÖNETİCİLERİ İHANETLE SUÇLADI!



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri sonrası İl Başkanlığı önünde, parti binasını eliyle göstererek, bazı yöneticileri ihanetle suçladığı görüntüler ortaya çıktı. Bağımsız Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Uğur Enç imzasıyla çıkan video haberde Hürriyet’in, etrafındakilere bazı partilileri şikâyet ettiği görülüyor.



İSTİFANIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ



İzmit’e adaylığı son ana kadar belli olmayan, son anda meclis üye listesini bahane ederek istifanın eşiğine gelen Hürriyet’in buna rağmen görüntülerde ihanet suçlamasında bulunduğu isimlerin İzmit’i de kaybettirmek istediğini ileri sürmesi dikkat çekti. Partililerin whatsapp gruplarında elden ele dolaştığı belirtilen görüntülerde Hürriyet, “İhanet edenler yukarıda. Şimdi sıra bende... Hepsi ihanet etti. Danışma toplantılarında hepsini konuşacağım” diyor.



SARI VE YILDIZLI’YI HEDEF ALDI



CHP İl Binasının bulunduğu İzmit Feridun Özbay Sokak’ta partililerle sohbet ederken son derece sinirli olduğu gözlenen Hürriyet, videoda suçladığı isimlerin İl Başkanı Bülent Sarı ile Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı olduğu ileri sürülüyor. Hürriyet, bu isimlerle geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf çektirmiş ve bu görüntüyü “Kocaeli’nin Rönesans’ı” olarak nitelemişti.

Kaynak: Bağımsız Kocaeli