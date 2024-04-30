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30 Nis 2024 - 14:24- Siyaset G:

Hürriyet: "Partim bana ihanet etti"

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri sonrası İl Binası önüne gelerek, bazı partilileri “ihanetle” suçlayan görüntüleri ortaya çıktı. Bağımsız Kocaeli Gazetesi’nin ulaştığı görüntülere parti içinden yoğun tepki var.

Hürriyet: "Partim bana ihanet etti"
Hürriyet: "Partim bana ihanet etti"
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YÖNETİCİLERİ İHANETLE SUÇLADI!


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri sonrası İl Başkanlığı önünde, parti binasını eliyle göstererek, bazı yöneticileri ihanetle suçladığı görüntüler ortaya çıktı. Bağımsız Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Uğur Enç imzasıyla çıkan video haberde Hürriyet’in, etrafındakilere bazı partilileri şikâyet ettiği görülüyor.


İSTİFANIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ


İzmit’e adaylığı son ana kadar belli olmayan, son anda meclis üye listesini bahane ederek istifanın eşiğine gelen Hürriyet’in buna rağmen görüntülerde ihanet suçlamasında bulunduğu isimlerin İzmit’i de kaybettirmek istediğini ileri sürmesi dikkat çekti. Partililerin whatsapp gruplarında elden ele dolaştığı belirtilen görüntülerde Hürriyet, “İhanet edenler yukarıda. Şimdi sıra bende... Hepsi ihanet etti. Danışma toplantılarında hepsini konuşacağım” diyor.


SARI VE YILDIZLI’YI HEDEF ALDI


CHP İl Binasının bulunduğu İzmit Feridun Özbay Sokak’ta partililerle sohbet ederken son derece sinirli olduğu gözlenen Hürriyet, videoda suçladığı isimlerin İl Başkanı Bülent Sarı ile Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı olduğu ileri sürülüyor. Hürriyet, bu isimlerle geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf çektirmiş ve bu görüntüyü “Kocaeli’nin Rönesans’ı” olarak nitelemişti.

Kaynak: Bağımsız Kocaeli

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30 Nis 2024 - 14:24 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
17

Vatandaş - Bu görüntüler hiç iyi olmadı her iki taraftar için parti içi (DİSİPLİN SUÇU ) danışma toplantısında tartışılmalı partiye zarar verilmemeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 23:36
15

Ahmet - Fatma başkan haklı il başkanı vekiller kocaelini hakketmiyo il başkanı bitane büyükşehire aday bulamadı diğer ilçelere aday çıkarmada zorlandı gebzeye vekili nail bey istediler ben hastayım dedi ozaman vekil niye oldun hastayasan baheneleri bırakın yıldızlı bey niye büyükşehire aday olmadı yürekliyse herkes para harcamaktan kaçtı helal karamürsel derince izmit adaylarına tek başına yüreklerini koydular şeçmenle ama öbür ilçelere adaylar olmak için koydular fatma hanım çok haklı

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 22:58
13

Körfez 89 - Fatma Hürriyet Kaplan tektir biz kendisinden raziyiz Rabbimden razi olsun

Yanıtla . 12Beğen . 10Beğenme 30 Nisan 20:51
12

Paşa - Yazıklar olsun zaten burnunu dikine kendini birşey sanıyorsun chp teşkilatı olmasa sen kimdin kocan kimdi fabrikada bir işçi şimdi ise koskoca zengin bir insan

Yanıtla . 9Beğen . 10Beğenme 30 Nisan 20:33
11

Ha Ha - Bi ibrahim efede bu şimdi durum 1-1 berabere video savaşları devam edecek

Yanıtla . 7Beğen . 9Beğenme 30 Nisan 19:25
09

Esnaf - Büyüksehir hazırlan, geliyor gelmekte olan....

Yanıtla . 20Beğen . 25Beğenme 30 Nisan 17:26
08

İzmitli Ler - FATMA KAPLAN HÜRRİYET ADAY OLMASAYDI/ İZMİT İ CHP ALAMAZDI

Yanıtla . 32Beğen . 20Beğenme 30 Nisan 16:34
18

Necdet - @İzmitli Ler 08 nolu yoruma cevabı: Fatma Kapln değil sen dahi aday olsan kazanırdın iktidara inanılmaz tapki vardı ekonomik kriz den dolayı burada bir başarı yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 01:13
06

Gerçekler - Geçen seneden beri il ilçe başkanları sizin listeyi hiçe sayarak kendi listelerini çıkardılar.Bu olacak iş değildi zaten Fatma başkanım.Düşmanı uzakta değil yakında arayın.İnsanlar kendi çıkarları için her türlü şeyi yapar hale geldi.Size karşı çıkarlar sonra bakarsın menfaatleri için yanınıza gelirler.Bunlar oyumuz size der asla size oy vermezler.

Yanıtla . 15Beğen . 4Beğenme 30 Nisan 16:28
05

Vatandaş - Fatma Kaplan demek ; kavga kaos mağdurumda mağdurum şikayet , red , algı , sorun , kaos. Başka bir tek şey göremiyorum göremedim göremeyeceğiz.

Yanıtla . 21Beğen . 31Beğenme 30 Nisan 15:48
03

Yasin - Bülent satı bırak bu işleri artık fatma hanım seni ezdi geçti .harunu ezdi geçti sonra çıkıp orada kendiniz kazanmış gibi halka konuşma yapıyorsunuz .Fatma kaplan bu seçimi 10 kişi ile aldı tek başına mücadele ederek aldı

Yanıtla . 18Beğen . 11Beğenme 30 Nisan 15:19
02

Kemal Tahsin - Yalan mı? Yıldızlı çıksın ben kazanması İçin deli gibi çalıştım desin görelim.

Yanıtla . 24Beğen . 6Beğenme 30 Nisan 15:02
01

Alikahyalı Kamil - tezgahlanmış video kamera çekimlerini iyi bilen fatma abla kendi silahı ile vuruldu. keskin sirke küpüne zarar verir misali bu kadın hem kendisine hem de bulunduğu partisine en büyük zararı verecek hem de öyle böyle değil kiralık gittiği dönemi bile mumla arayacaklar....

Yanıtla . 15Beğen . 32Beğenme 30 Nisan 14:46
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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