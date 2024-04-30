Aday hakem kursuna yoğun katılım

ADAY HAKEM OLMAYA HAK KAZANDILAR
Türkiye Futbol Federasyonu ve İl Hakem Kurulu’nun düzenlediği 26-28 Nisan Aday Hakem Kursu’na yoğun başvuru oldu. Başvuranlar arasında öncelikle mülakat yapılarak kriterlere uymayan başvuru sahipleri elendi. Mülakatı olumlu geçenlerin eğitimi ve sınavı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Sınavda başaralı olan 100 aday hakem atletik teste tabi tutulmuş ve bayrak eğitimleri verilmiş olup tamamı aday hakemi olmaya hak kazandı. Mülakatların Bölgesel Kurul Üyesi Yılmaz Kalk tarafından yapıldığı kursta, eğitimleri ise ilde sorumlu olan Orhan Günen verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, “Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Süper Lig gözlemcimiz Mustafa Çulcu hocamıza ve yine bu süreçte bizlere destek veren il hakemi ve gözlemci hocalarımıza teşekkür ederiz. Yeni başlayacak aday hakemlerimiz camiamıza hoş geldiniz” ifadelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Başkan - BAŞARILAR DİLYORUM KOCAELİ ADINA HAYIRLI OLSUN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.