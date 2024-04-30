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İYİ Parti’de istifalar devam ediyor

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Kocaeli’de Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti’nin önemli temsilcilerinden olan Nazmi Ertuğral, İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almıştı. Ertuğral, İYİ Parti’den ‘vahim yönetim hataları’ sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Yavuz Solmaz
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İYİ PARTİ’DE İSTİFALAR SÜRÜYOR

İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrasında partide istifalar devam ediyor. Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt,  Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı olan Abdülhamit Subaşı’nın istifalarının ardından partinin kurucularından olan bir isim daha istifa etti.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM

Nazmi Ertuğral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Ertuğral paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Değerli dostlar, Merkez Demokrat siyasete birleştirici katkılar vermek, birikimlerimizi aktarabilmek inancı ile  bunu gerçekleştirebileceğine inandığımız için katıldığımız Sn. Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti den; vahim yönetim hataları ile kuruluş ayarlarının dışına çıkılması ve çok değerli bir fırsatın heba edilmesi nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Bu süreçte, birlikte Samimiyetle emek verdiğimiz yol arkadaşlarımızla dostluklar baki dir. Kamuoyuna saygıyla duyururum.”

# sosyal, başkan, parti, kocaelispor

30 Nis 2024 - 14:58 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Yorumlar

(1)
01

Mantık - Bitti bu parti zaten ortada.partide.yoktu Reis düşmanlığı vardı

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 30 Nisan 18:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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