İYİ Parti’de istifalar devam ediyor

İYİ PARTİ’DE İSTİFALAR SÜRÜYOR

İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrasında partide istifalar devam ediyor. Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt, Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı olan Abdülhamit Subaşı’nın istifalarının ardından partinin kurucularından olan bir isim daha istifa etti.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM

Nazmi Ertuğral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Ertuğral paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Değerli dostlar, Merkez Demokrat siyasete birleştirici katkılar vermek, birikimlerimizi aktarabilmek inancı ile bunu gerçekleştirebileceğine inandığımız için katıldığımız Sn. Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti den; vahim yönetim hataları ile kuruluş ayarlarının dışına çıkılması ve çok değerli bir fırsatın heba edilmesi nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Bu süreçte, birlikte Samimiyetle emek verdiğimiz yol arkadaşlarımızla dostluklar baki dir. Kamuoyuna saygıyla duyururum.”