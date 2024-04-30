Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.
YAKALANDILAR
İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(29 )
Jopcennettençikma - Ey gidi baç karakolu ey .Mumla aranır oldun.Bi aldılar mı içeri mum gibi çıkıyordular.şimdi elini kolunu sallayarak çıkıyorlar ondan böyle oluyor bu işler..
Ss - Ayyıldıza cevap...aynen kemikkıran yılmaz komiseri rahmet ile anıyorum....
İzmitli41 - Bize denk gelmez ki böyleleri...???
Insan Olun Insan - gereken çok açil yapılmalı
Vatandaş - sokak hayvanlarından önce bunlar uyutulmalı
Serseri Cenneti - Bu yol kesen serseriler in bacağına 2 tane sıkacak silah taşıyan asker polis jandarma vb yok mu? İzmit serseriler için cennet oldu
Obhm4141 - Odunla döverim
Baba - ALLAH Muhafaza!
Bilgiç - Salacaksanız yazıklar olsun. O zaman gelin beni de alın.
İzmitli - İnsallah hemen salınmazlar
İzmi̇t'li - Bunlarla karşılaşsaydım haklarını verirdim. Herkes tepkisini anında vermeli yoksa bunlar adam olmaz.
İvero - Eyy devlet nerdesin nerde ağır cezalar
izmitli - EMNİYET POLİS BU SAHİL YOLUNDA BUNLARI DENETLEMELİ VE TOPLAMALI DENİZ YOLU N CİTY OTOPAARKIN ÖNÜ BALİCİ BERDUŞ DOLU KARAVANLARIN İÇİNDE NE YAPILDIĞI BELLİ DEĞİL SEKA PARKTA AİLEN İLE GEZEWMEZSİN İT KOPUK DOLU KÖPEKLER CİRİT ATIYOR . EMNİYET NERDESİN UYUMA
Sorgulanmali - Bu karavanlarin içinde kimler kalıyor, suçlu olmayan düzgün insanlar kent merkezinde karavanda kalmaz. Demek ki bunlar sorgulanması gereken tipler
Osman - İzmit aynı İzmit hiç değişmeyecek heryer serseri dolu.
Ayyıldız - Eskiden karakolda dayak vardı bu ve benzeri olaylarda karakola götürürler anasının babasının 20 yolda vermediği ahlaki edebi terbiyeyi 20 dakikada verir sabaha kadar soğuk kodeste misafir eder sabah olunca da salarlar mum gibi ederlerdi bunlar gibileri. Ne zaman ki karakolda dayak bitti bunlar türedi.
Son Pişman - Kesinlikle, dayak cennetten çıkma derler.
Dönüştürücü, geliştirici bir terbiye yöntemi, etkili ve çok hızlı.
Erdem - Ülke bitmiş
Metin Izmitli - Bunlar insansa ben insan değilim
Isf - Bu bahsedilen yerde değnekciler ve it kopuk mesken tutmus durumda.Hoş ülkede eğitim kalmamıs,bu encikleri toplasan ne olur.gene lagim cukurlarina dönerler.Bahsedilen yerin otopark kismina dikkat edin.yanliz gitmeyin, ve munkunse hic gitmeyin!
Ru Muz Mu ? - bu yeşilli şopar da saldırdıkları çocuğun telefonunu yere düşüyor ve direk cebine atıyor ve çekim yapan uyarıyor ver diye. eğer vermediyse bu olayda hem tehdit hem darp hem de gasp var. kişilerin şikayetine gerek yok. umarım ilgili birimler bu görüntüleri ihbar kabul eder ve gereğini yapar.
Son Pişman - Gelde eski karakolları arama, bir kez ziyaret etseler mum gibi olurlardı.
Emniyet uygulamalarının eskiye dönmesini istiyoruz, bunlara mahalle bekçileri yeterdi.
Antu - İzmitin esenler, güngören, bağcılardan farkı kalmadı. Gündüz vaktide çarşıya çıkamayacak insanlar bu gidişle. Türkiye yüzyılı, yılanın başını ufakken ezeceksin
5441 - Taş yeterlidir yontma işinde sağlam sonuçlar verir deneyelim bence üzerlerinde.
İzmitli Ler - MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ ve UĞUR MUMCU PARKI MEKANLARI AKŞAMA KADAR ORADA DİKİLİYORLAR.POLİS GBT BAKIP BIRAKIYOR. MİLLETE SALÇA OLUYORLAR
Hmm - SİZE OKSİJEN VEREN AĞAÇIN YAPRAĞI BOŞA VERİYOR
İzmitli - Buralardan sürekli yazıyorum. Suç var ceza yok. Polis yakalasa ne olacak, Polisten önce adliyeden çıkıyorlar. Bu itlerin anladığı dil HAYDAR, YANİ MEŞE SOPASI. Birinin başına bela olurlar. Bu itlere ceza vermeyen yargı, namuslu vatandaşı canından bezdirir.
Mahmut.. - genelde Onların Çocukları bunlar...
Musa Ok - Yazık izmitimize ..ne yazık ki bu tipler çoğaldı..denetim yok..ceza hiç yok.yaziklar olsun...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.