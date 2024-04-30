Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

Ru Muz Mu ? - bu yeşilli şopar da saldırdıkları çocuğun telefonunu yere düşüyor ve direk cebine atıyor ve çekim yapan uyarıyor ver diye. eğer vermediyse bu olayda hem tehdit hem darp hem de gasp var. kişilerin şikayetine gerek yok. umarım ilgili birimler bu görüntüleri ihbar kabul eder ve gereğini yapar.