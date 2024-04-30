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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 14:58- Asayiş G:

Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 şahıs yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra da saldırdı. İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
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Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

YAKALANDILAR 

İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar
Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

Kaynak: İHA

# İzmit, ilçe

30 Nis 2024 - 14:58 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(29)
29

Jopcennettençikma - Ey gidi baç karakolu ey .Mumla aranır oldun.Bi aldılar mı içeri mum gibi çıkıyordular.şimdi elini kolunu sallayarak çıkıyorlar ondan böyle oluyor bu işler..

Yanıtla . 31Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:56
28

Ss - Ayyıldıza cevap...aynen kemikkıran yılmaz komiseri rahmet ile anıyorum....

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:42
24

Vatandaş - sokak hayvanlarından önce bunlar uyutulmalı

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 18:53
23

Serseri Cenneti - Bu yol kesen serseriler in bacağına 2 tane sıkacak silah taşıyan asker polis jandarma vb yok mu? İzmit serseriler için cennet oldu

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 18:41
19

Bilgiç - Salacaksanız yazıklar olsun. O zaman gelin beni de alın.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 17:54
17

İzmi̇t'li - Bunlarla karşılaşsaydım haklarını verirdim. Herkes tepkisini anında vermeli yoksa bunlar adam olmaz.

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 17:24
15

izmitli - EMNİYET POLİS BU SAHİL YOLUNDA BUNLARI DENETLEMELİ VE TOPLAMALI DENİZ YOLU N CİTY OTOPAARKIN ÖNÜ BALİCİ BERDUŞ DOLU KARAVANLARIN İÇİNDE NE YAPILDIĞI BELLİ DEĞİL SEKA PARKTA AİLEN İLE GEZEWMEZSİN İT KOPUK DOLU KÖPEKLER CİRİT ATIYOR . EMNİYET NERDESİN UYUMA

Yanıtla . 33Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 17:05
22

Sorgulanmali - @izmitli 15 nolu yoruma cevabı: Bu karavanlarin içinde kimler kalıyor, suçlu olmayan düzgün insanlar kent merkezinde karavanda kalmaz. Demek ki bunlar sorgulanması gereken tipler

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 18:38
14

Osman - İzmit aynı İzmit hiç değişmeyecek heryer serseri dolu.

Yanıtla . 26Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:45
13

Ayyıldız - Eskiden karakolda dayak vardı bu ve benzeri olaylarda karakola götürürler anasının babasının 20 yolda vermediği ahlaki edebi terbiyeyi 20 dakikada verir sabaha kadar soğuk kodeste misafir eder sabah olunca da salarlar mum gibi ederlerdi bunlar gibileri. Ne zaman ki karakolda dayak bitti bunlar türedi.

Yanıtla . 41Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 16:42
27

Son Pişman - @Ayyıldız 13 nolu yoruma cevabı: Kesinlikle, dayak cennetten çıkma derler.

Dönüştürücü, geliştirici bir terbiye yöntemi, etkili ve çok hızlı.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 19:40
10

Isf - Bu bahsedilen yerde değnekciler ve it kopuk mesken tutmus durumda.Hoş ülkede eğitim kalmamıs,bu encikleri toplasan ne olur.gene lagim cukurlarina dönerler.Bahsedilen yerin otopark kismina dikkat edin.yanliz gitmeyin, ve munkunse hic gitmeyin!

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:07
09

Ru Muz Mu ? - bu yeşilli şopar da saldırdıkları çocuğun telefonunu yere düşüyor ve direk cebine atıyor ve çekim yapan uyarıyor ver diye. eğer vermediyse bu olayda hem tehdit hem darp hem de gasp var. kişilerin şikayetine gerek yok. umarım ilgili birimler bu görüntüleri ihbar kabul eder ve gereğini yapar.

Yanıtla . 27Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:02
08

Son Pişman - Gelde eski karakolları arama, bir kez ziyaret etseler mum gibi olurlardı.

Emniyet uygulamalarının eskiye dönmesini istiyoruz, bunlara mahalle bekçileri yeterdi.

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:59
07

Antu - İzmitin esenler, güngören, bağcılardan farkı kalmadı. Gündüz vaktide çarşıya çıkamayacak insanlar bu gidişle. Türkiye yüzyılı, yılanın başını ufakken ezeceksin

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:53
06

5441 - Taş yeterlidir yontma işinde sağlam sonuçlar verir deneyelim bence üzerlerinde.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:49
05

İzmitli Ler - MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ ve UĞUR MUMCU PARKI MEKANLARI AKŞAMA KADAR ORADA DİKİLİYORLAR.POLİS GBT BAKIP BIRAKIYOR. MİLLETE SALÇA OLUYORLAR

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:47
04

Hmm - SİZE OKSİJEN VEREN AĞAÇIN YAPRAĞI BOŞA VERİYOR

Yanıtla . 28Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:40
03

İzmitli - Buralardan sürekli yazıyorum. Suç var ceza yok. Polis yakalasa ne olacak, Polisten önce adliyeden çıkıyorlar. Bu itlerin anladığı dil HAYDAR, YANİ MEŞE SOPASI. Birinin başına bela olurlar. Bu itlere ceza vermeyen yargı, namuslu vatandaşı canından bezdirir.

Yanıtla . 52Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:35
01

Musa Ok - Yazık izmitimize ..ne yazık ki bu tipler çoğaldı..denetim yok..ceza hiç yok.yaziklar olsun...

Yanıtla . 58Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:18
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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