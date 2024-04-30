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30 Nis 2024 - 15:19- Asayiş G:

Gölcük'te kaza sonucu yaralanan asker hayatını kaybetti

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27 Eylül 2022 tarihinde Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanan er Rıdvan Gürsoy, 2 yıldır devam eden hayat mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Gölcük'te kaza sonucu yaralanan asker hayatını kaybetti mask
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27 Eylül 2022 tarihinde Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanarak Ankara GATA Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisi devam eden sözleşmeli er Rıdvan Gürsoy, yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Rıdvan Gürsoy’un sözleşmeli asker olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Gürsoy’un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinin Kadı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Gölcük

30 Nis 2024 - 15:19 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Hamza - Vay gardaşım Rabbim Şehitlik mertebesi versin İnşallah

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 18:30

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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