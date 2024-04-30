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Başkan Söğüt, “Körfez, tüm renkleriyle güzel”

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Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve yöneticilerinin tebrik ziyaretlerini kabul eden Başkan Şener Söğüt, “Körfez’i bütün renkleriyle seviyoruz. Bu renklilik bizim en büyük zenginliğimiz” dedi

Başkan Söğüt, “Körfez, tüm renkleriyle güzel” mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve yöneticilerinin tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda da ilk olarak Körfez Amasyalılar Derneği Başkanı Ramazan Parlak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, ardından da Güney Mahallesi Romanlar Dernek Başkanı Baki Temel ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ

Körfez Kafkas Kültür Derneği Başkanı Musa Tavan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz ve Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan’ı kabul etti. “Körfez’i bütün renkleriyle seviyoruz” diyen Başkan Söğüt, “Bu renklilik bizim en büyük zenginliğimiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten

# başkan, Körfez

30 Nis 2024 - 15:29 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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