Gebzeli şoför minibüste sigara içti

Araç seyir halindeyken sigarasını yakıp keyifle içmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasak olmasına rağmen şoförler nasıl bu kadar kolay sigarasını yakıp içebiliyorlar anlamış değiliz. Bu araçlarda kamera yok mu? Yoksa elbette daha büyük sıkıntı ama varsa ve bunlara ceza kesilmiyorsa gerçekten çok büyük sorun var demek” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sodalazim - Hâlâ hazmedemeyenler chp ye laf söylüyor
İlkerrr - Siz bize cevap bravo bunuda chp ye bağladın ya önce var olan anayasaya bir uyulsun.......
Siz.biz - CHP anayasayı değiştirmemek için dirensin destek vermesin bilinen şey CHP kaos demek huzursuzluk demek algı demek mutsuzluk demek bunun başka izahı yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.