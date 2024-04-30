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30 Nis 2024 - 15:30- Perde Arkası G:

Gebzeli şoför minibüste sigara içti

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Gebze’de toplu taşıma yapan 412 No'lu hatta çalışan bir aracın şoförünün sigara içmesi yolcuların tepkisine neden oldu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Gebzeli şoför minibüste sigara içti
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Araç seyir halindeyken sigarasını yakıp keyifle içmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasak olmasına rağmen şoförler nasıl bu kadar kolay sigarasını yakıp içebiliyorlar anlamış değiliz. Bu araçlarda kamera yok mu? Yoksa elbette daha büyük sıkıntı ama varsa ve bunlara ceza kesilmiyorsa gerçekten çok büyük sorun var demek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, araç, ceza

30 Nis 2024 - 15:30 Kocaeli/ Gebze- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

İlkerrr - Siz bize cevap bravo bunuda chp ye bağladın ya önce var olan anayasaya bir uyulsun.......

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:46
01

Siz.biz - CHP anayasayı değiştirmemek için dirensin destek vermesin bilinen şey CHP kaos demek huzursuzluk demek algı demek mutsuzluk demek bunun başka izahı yok

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 30 Nisan 17:34
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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