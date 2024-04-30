Gebzeli şoför minibüste sigara içti

Araç seyir halindeyken sigarasını yakıp keyifle içmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasak olmasına rağmen şoförler nasıl bu kadar kolay sigarasını yakıp içebiliyorlar anlamış değiliz. Bu araçlarda kamera yok mu? Yoksa elbette daha büyük sıkıntı ama varsa ve bunlara ceza kesilmiyorsa gerçekten çok büyük sorun var demek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi