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Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i konuk edecek

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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ilk turu ikinci maçında Gaziantep Basketbol’u kendi evinde konuk edecek.

Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i konuk edecek mask
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İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele eden ve ilk sezonundan Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, play-off ilk turu ikinci maçında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi olması bekleniyor. Bu sezon mücadele ettiği TBL’de Süper Lig’e yükselmek için Play-off mücadelesi veren temsilcimiz, serinin ikinci maçını kazanarak yola devam demek ve seriyi üçüncü maça taşımak istiyor. Gaziantep’te oynanan ilk karşılaşmayı, Gaziantep Basketbol 98-92 kazanmıştı. Yarın oynanacak müsabakada tek hedefi galibiyet olan Çayırova Belediyesi, seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.

 

TÜM BASKETBOLSEVERLER DAVETLİ

Başantrenör Şemsettin Baş öncülüğünde maça hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik ve sakat bir oyuncu bulunmuyor. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maçın hakemleri ise Kerem Baki, Yücel Çilingir ve Mesut Öztürk olarak açıklandı. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, bu sezon için ya tamam ya devam niteliği taşıyan karşılaşmaya tüm Çayırovalı basketbolseverler davet edildi.

Kaynak: Bülten

# Türkiye

30 Nis 2024 - 15:37 Kocaeli/ Çayirova- Spor --- Okunma

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