27 yaşında ikinci kez baba olan milli sporcu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre; Eski milli karateci Kabasakal, dün akşam ağabeyinin sanayi sitesindeki dükkanında aniden fenalaştı.
Durumu sağlık ekiplerine haber veren ağabeyi ve babası, Metehan'ı araçlarına bindirerek hastaneye doğru hareket etti. Yolda ambulansla karşılaşan aile, sporcuyu görevlilere teslim etti.
Sağlık görevlilerinin ambulansta kalp masajı uyguladığı Kabasakal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Adapazarı ilçesi Mesudiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çelebiler Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.
Bu arada Metehan Kabasakal'ın yaklaşık 15 gün önce ikinci kez baba olduğu öğrenildi.
Karate Federasyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan taziye
Öte yandan Türkiye Karate Federasyonu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar taziye mesajı yayımladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Sakarya bölgesi eski milli sporcumuz Metehan Kabasakal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." denildi.
Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediyemiz Karate Takımı sporcularından Metehan Kabasakal'ın ani vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: TRT HABER
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
. - Aşı için halka baskı yapanlar mutlu musunuz?
Bir - Arkadaşlar karate tekvando boks kung fu kenpo Samoa vb vbbunlar spor değildir. Bam güm karşısındakine dalmak spordan sayılmaz. Medeni dunyayi takip edelim . Basketbol hentbol gibi takım sporları gerçek sporlardir. Bamgum bilmem ne müsabakasında şampiyon olmuş yalan dolan... basketbolda sutopunda var mısın yoksun. Yüzme judo okçuluk takım sporları kadar olmasa da maharet geliştirir bunlarda var mısın yoksun.. dolayısıyla artık bireysel sporlara devlet bir kuruş vermesin .yeter bir işe yaramiyor . Yeteneksiz tipler zengin ediliyor
Kartepeli43 - Karate bireysel sporlar içerisinde en güzel savunma sporudur. Arkadaş spor değildir demiş ama karate olimpik bir spordur . Ataklık, konsantrasyon, zeka , teknik hepsini barındıran çokta başarılı sporcularımızın olduğu sporu be sporcularımızı daha çok desteklenmesi lazım . Ölen sporcumuza tanrıdan rahmet sevenlerine sabır diliyorum. Yorumu yapan arkadaşlar gibi zihniyet sahiplerinin sayısın gün geçtikçe azalarak bitmesini temenni ediyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.